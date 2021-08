Isernhagen F.B

„Ihr müsst zusehen, dass ihr schnellstens wegkommt. Die bauen eine Mauer.“ An diese Worte erinnert sich Erika Schnehage genau. Es ist der Anruf ihrer Schwester aus dem Osten, kurz nach Mitternacht – und ihre Hochzeitsfeier ist noch voll im Gange. Am 12. August 1961 hat sie ihren Wilhelm geheiratet. Am 13. August jährt sich in diesem Jahr der 60. Jahrestag des Mauerbaus. In ihrem Haus in Isernhagen F.B. erinnern sich die beiden bei Käsekuchen und Kaffee am alten Holztisch, wie eine Hochzeitsfeier im kleinen Isernhagen von einem Stück deutscher Geschichte eingeholt wurde:

Erika Schnehage steht auf, holt ein Buch aus der Ecke des Wohn- und Esszimmers und deutet auf ein Bild: Ihre Mutter bei der Hochzeitsfeier, die zu dem Zeitpunkt eigentlich im Raum Dresden lebte. „Aus Ostdeutschland durfte niemand kommen“, sagt sie. Die Mutter kam trotzdem, am Polterabend. „Wie wir da so richtig schön am schwofen waren“ – da kam ein Anruf, berichtet Erika Schnehage. Ob sie Mutter und Schwager nicht vom Bahnhof abholen können. Beide hatten sich offiziell auf eine Reise nach Ludwigslust begeben, waren aber in Berlin über die Grenze gekommen. Die Mutter wollte unbedingt bei der Hochzeit der jüngsten Tochter dabei sein. „Wir haben ganz viel geredet“, erinnert sich Erika Schnehage an den Vorabend ihrer Hochzeit.

Vor dem Diplom gibt es keine Hochzeit

Sie feierten im Haus in F.B., wo Wilhelm auch 1934 geboren ist. Erika Schnehage kam erst 1957 aus dem Raum Dresden in den Westen. Sie hat die Flucht aus Russland während des Krieges miterlebt und dann die Bombennächte in Dresden. Dann als 16-Jährige luden sie Onkel und Tante ein – und sie sagte zu ihrer Mutter damals: „Wenn ich eine Stelle bekomme, dann bleibe ich“. Sie fing eine Ausbildung zur Krankenschwester an – und traf Wilhelm Schnehage auf dem Sportplatz in Burgwedel. „Ich habe immer gesagt, bevor ich mein Examen und mein Diplom habe, heirate ich nicht“, sagt sie.

Erika und Wilhelm Schnehage bei ihrer Hochzeit - einen Tag vor dem Mauerbau. Quelle: Privat

Als es dann so weit war, platzte mitten in die Feier die Nachricht hinein – in der Nacht, als damit begonnen wurde, die Straßen nach West-Berlin abzuriegeln. Die Mutter wollte zurück. „Das fällt auf“, hatte sie ihrer Tochter gesagt. Aus dem vorgeblichen Urlaub in Ludwigslust wäre die Familie sonst mit einer Person weniger zurückgekehrt.

„So kann es nicht weitergehen“

Erst als ihr eigener Sohn zwei Jahre alt war, konnte Erika Schnehage ihre Mutter wiedersehen. Man besuchte sich über viele Jahrzehnte. „Meine Mutter durfte dann kommen, als sie Rentnerin war.“ Ansonsten ging es von West nach Ost. Doch Wilhelm habe immer gesagt: „Die Wiedervereinigung kommt, so kann es ja nicht ewig gehen“. Er behielt am Ende Recht.

Die Ehe zwischen Erika und Wilhelm Schnehage hielt länger als die Deutsche Demokratische Republik. „Wenn man sich gern hat“, sagt Erika Schnehage und streicht Wilhelm über die Hand. Gern hören die beiden Musik oder schauen Sendungen im Fernsehen an. Dann fordert Erika ihren Mann manchmal zum Tanzen auf. „Damit er sich etwas bewegt“, sagt sie. Am kommenden Sonntag hat der Pastor in der Marienkirche einen öffentlichen Gottesdienst für sie organisiert. Zuvor, an ihrem Hochzeitstag wollen die beiden mit Familie und Freunden feiern und vielleicht auch etwas tanzen – in einem längst geeinten Deutschland.

