Altwarmbüchen

Es duftet nach heißem Kakao und wärmenden Glühwein. Die Gerüche kommen aus einer kleinen Bude an der Ecke Bothfelder/Stettiner Straße. Auch ein Weihnachtsbaum leuchtet dort inzwischen. Vis à vis befindet sich die aktuell größte Baustelle in Altwarmbüchen, wo gerade das Zentrum eine umfangreiche Frischekur erhält. In direkter Nachbarschaft von Baggern und Sandlöchern „wollen wir neben den tristen Bauarbeiten Weihnachtsstimmung ins Zentrum bringen“, sagt Gastronom Yilmaz Tüzün. Für die kommunale Tanne gegenüber ist schließlich auch dieses Jahr kein Platz.

Uwe Frank schenkt ein Glühwein ein. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Vor seinem Restaurant Tandur hat der 43-Jährige die Tanne voller Lichter samt Glühweinstand für die gesamte Adventszeit aufgebaut. Der Advent stimme auf das Fest ein und habe auch was mit dem Herzen zu tun – und „das wollen wir den Altwarmbüchenern bieten“, sagt der Gastronom mit türkischen Wurzeln, der als gebürtiger Hannoveraner sagt: „Klar feiern wir Weihnachten.“ Sein Bekannter Uwe Frank schenkt jeden Tag die heißen Getränke bis Heiligabend von 16 bis 20.30 Uhr aus. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln.

Von Katerina Jarolim-Vormeier