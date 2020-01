Altwarmbüchen

Einmal Haare schneiden im Gegenzug für einen neuen Anstrich für den Gartentisch – zwischen den Mitgliedern der Tauschbörse Isernhagen war auch so etwas ein ganz normaler bargeldloser Deal. Nachbarschaftshilfe im übertragenen Sinne. „Wir haben keinem Handwerker oder Profi etwas weggenommen“: Davon ist Sabine Müller überzeugt, die 2001 gemeinsam mit Angela Leifers den Tauschring gegründet hatte. Die Initiative dazu stammte von der damaligen Frauenbeauftragten Anne Menke. Und tatsächlich dauerte es dann ein ganzes Jahr, bis auch der erste Mann zu dem zunächst frauenlastigen Club stieß, in dem „Talente“ die offizielle Verrechnungseinheit waren. Anfang 30 bis Ende 50 war damals das Altersspektrum.

Kein Verein, keine Beiträge

Die Tauschbörse war kein Verein, statt Beiträgen war nur einmalig ein kleiner Startbeitrag fällig. Die Gemeinde Isernhagen stellte ihre Begegnungsstätte in Altwarmbüchen kostenlos zur Verfügung – auch für die Buchtauschbörsen im Frühjahr und die jeweils herbstliche Ausgabe, bei der Marmeladen, Zierkürbisse und eingelegtes Gemüse nebst Tipps und Anregungen den Besitzer wechselten.

Insgesamt wurden 25.097 Talente verrechnet

Nach 19 Jahren mit monatlichen Treffen, an denen sich insgesamt rund 100 Personen beteiligten und bei denen sich viele näher kennenlernten, hat es sich jetzt aber ausgetauscht. Für das komplette vergangene Jahr wies die Talentebuchführung nur noch sieben aktive Tauschvorgänge aus. Arg wenig, wenn man bedenkt, dass eine einstündige Dienstleistung wie Hilfe bei der Gartenarbeit oder Holzhacken 15 bis 20 Talente „wert“ ist und seit 2001 insgesamt 25.097 Talente hin- und hergetauscht wurden.

Bei diesem steilen Abwärtstrend war es Zeit für einen Schnitt, sagt Müller, die die Tauschbörse über all die Jahre neben dem Eltern-Kind-Treff koordiniert und über die Ehrenamtlichkeit zu ihrem heutigen Beruf gefunden hat: Sie berät für die Gemeinde Isernhagen Eltern in Sachen Kindertagespflege.

Müller : Tauschidee ist zeitgemäßer denn je

Das Aus für den Tauschring bedauert die 52-Jährige sehr. „Wir sind nicht so mit der Zeit gegangen“, sagt die gelernte EDV-Systemberaterin selbstkritisch. Die Chancen einer eigenen Homepage oder der sozialen Medien seien nicht genutzt worden. So blieb der Nachwuchs aus, während die Mitglieder älter wurden.

Dabei bleibe, meint Müller, die Idee eines wie auch immer organisierten Tauschclubs höchst zeitgemäß. In einer Zeit, in der es auf Nachhaltigkeit ankommt und in der die Gesellschaft altert, seien gegenseitige Hilfen und Austausch wichtiger denn je. Wer in Isernhagen einen Neustart wagen wolle, dürfe auf ihre Unterstützung rechnen.

Die letzten Mitglieder der jetzt aufgelösten Tauschbörse haben sich bei ihrem Abschiedstreffen denn auch versprochen, sich nicht aus den Augen zu verlieren.

