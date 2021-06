Altwarmbüchen

„Völliger Quatsch“ und „völlig falsch beschildert“: So hatte Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster die Tempo-30-Zone auf dem Blocksberg in Altwarmbüchen schon empfunden, lange bevor er Anfang 2020 die Stelle im Isernhagener Rathaus antrat. Das machte er jetzt im Ortsrat Altwarmbüchen noch einmal deutlich – und kündigte eine neue Beschilderung an.

Tempo-30-Zone gibt es auf dem Blocksberg seit 2016

Die Tempo-30-Regelung auf dem Blocksberg, der als Hauptzufahrtsstraße aus den Altdörfern kommend ins Gewerbegebiet gilt, steht schon seit Jahren in der Diskussion. Schon lange bevor die Arbeiten im Neubaugebiet Wietzeaue 2013 begannen, hatten Anwohner ein Tempolimit gefordert. Mit den ersten Baggern im Baugebiet kamen die ersten Tempo-30-Schilder. Als die Häuser standen, sah sich Schusters Vorgänger im Ordnungsamt 2016 dazu im Stande, eine Tempo-30-Zone dauerhaft anzuordnen, um Raser auszubremsen. Die umstrittenen Minikreisel auf dem Blocksberg sollten ebenfalls dazu beitragen.

Doch mit der Tempo-30-Zone kamen die Probleme. Die Vorfahrtsstraße verschwand, plötzlich galt beispielsweise am Alten Postweg rechts vor links – und überhaupt schien fast jeder Autofahrer die Beschilderung wenige Meter später wieder vergessen zu haben. Hupkonzerte an den Kreuzungen gehören seitdem zum Alltag. Obendrein legte die Polizei ihr Veto ein. Die Tempo-30-Zone sei auf dieser Straße nicht zu rechtfertigen. Die Gemeinde wollte sogar einen Juristen hinzuziehen, um das zu klären. Immer wieder fiel das Wort „Schildbürgerstreich“ in den Bewertungen der Isernhagenerinnen und Isernhagener.

Ordnungsamtsleiter: „Das kapiert doch keiner“

Dieses Wort kennt auch Ordnungsamtsleiter Schuster. „Es gibt immer wieder Beschwerden dazu“, berichtete er im Ortsrat. Zu erklären, warum auf dem Blocksberg eine Tempo-30-Zone gelte, koste ihn jedes Mal eine halbe Stunde. Es sei nicht verwunderlich, dass sich dort niemand an die Regeln halte. „Die Straße hat nicht den Charakter einer 30er-Zone und dringt somit auch nicht ins Bewusstsein des Fahrzeugführers ein.“

Kurzum: „Das kapiert dort keiner.“ Die Gemeinde könne so eine Beschilderung zwar anordnen, aber es brauche die Zustimmung der Polizei, um letztlich auch rechtssicher Geschwindigkeitsmessungen vornehmen zu können. Und dass die Tempo-30-Zone auf dem Blocksberg rechtswidrig ist, steht seit 2019 fest.

Mehrere Tempo-30-Schilder statt einer Tempo-30 Zone, um den Schulweg der Kinder aus der Wietzeaue zu sichern: Das ist der neue Plan der Gemeinde Isernhagen für den Blocksberg. Quelle: Paul Zinken/dpa (Symbolbild)

Zebrastreifen und Tempo-30-Regelung für sicheren Schulweg

Deshalb will der Ordnungsamtsleiter nun eine neue Regelung. Sein Plan sieht vor, den Blocksberg wieder zu einer Vorfahrtsstraße zu machen und die Tempo-30-Zone aufzugeben. Im Rahmen der Schulwegsicherung für die Kinder aus der Wietzeaue sollen an den beiden Minikreiseln Zebrastreifen angelegt werden, diese wiederum sollen mit Tempo-30-Schildern gesichert werden.

Konkret würde das heißen: Statt einer Tempo-30-Zone, die nur zu Beginn sowie am Hunderte Meter entfernten Ende der Straße per Schild erkennbar ist, würde dann nach jeder Kreuzung ein klassisches Tempo-30-Schild stehen – und die Geschwindigkeitsbegrenzung damit in Erinnerung halten. Die Abstimmung mit der Polizei dazu laufe noch, sagte Schuster.

Ortsrat Altwarmbüchen begrüßt klares Statement

Der Ortsrat Altwarmbüchen begrüßte das klare Statement – endlich werde das leidige Thema rechtssicher geklärt. Nur ein Wermutstropfen bleibt: Tempo 30 bis weit hinter die Kurve in Richtung Gewerbegebiet wird es mit den neuen Schildern nicht mehr geben. „Das lehnt die Polizei komplett ab“, sagte Schuster. Und auch er sehe keinen Ansatz, wie man das dort rechtfertigen könne.

Von Carina Bahl