Isernhagen H.B./N.B

Seit Jahren fordert eine Bürgerinitiative mit Bannern und orangefarbenen Holzkreuzen Maßnahmen gegen den Verkehrslärm auf der Landesstraße 381 in Isernhagen H.B. und N.B. Nun hat das nachhaltige Bohren zumindest einen Teilerfolg gehabt: Seit wenigen Tagen ordnen Schilder für die Nachtstunden eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde an – allerdings nur auf einem Teilabschnitt der Burgwedeler Straße.

Auf 600 Metern Länge gilt nun nachts Tempo 30

Wer von Großburgwedel aus den Ortseingang in H.B. erreicht, sieht gleich das erste der neuen Schilder: Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr. Hinter jeder Einmündung steht ein weiteres Schild, Schluss ist am Abzweig der Bahnhofstraße. 600 Meter lang ist der Abschnitt der Ortsdurchfahrt, für den das Isernhagener Ordnungsamt als Verkehrsbehörde die Tempobeschränkung angeordnet hat. Umgesetzt hat das nun die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover, bei der die Straßenbaulast liegt.

Als Begründung für die Temporeduzierung dient ein Schriftstück ebenfalls aus der Landesbehörde. Diese hatte 2019 auf der Basis von Verkehrszählungen den Lärm berechnen lassen, der sich entlang der L 381 in H.B. und N.B. auf die Gebäude auswirkt. Die Gutachter waren zu dem Schluss gekommen, dass ein nächtliches Tempolimit zur Lärmreduktion nur auf dem Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und dem Ortsausgang angebracht ist. Entlang der übrigen, etwa 3,5 Kilometer langen Ortsdurchfahrt würden die „für eine derartige Anordnung erforderlichen Werte nicht überschritten“, heißt es in einer dazu verfassten Sitzungsvorlage der Gemeindeverwaltung.

Bürgerinitiative hofft auf Sanierung der Burgwedeler Straße

Für Heike Haeseler, Sprecherin der Bürgerinitiative gegen die Verkehrsbelastung der L 381, ist das Tempolimit in der Nacht denn auch nur eine „kleine Maßnahme“. Sie und ihre Mitstreiter setzten mehr Hoffnung auf die seit Jahren geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt, für die allerdings immer noch kein konkreter Termin feststeht. Man hoffe darauf, dass die Planer dabei Rücksicht auf die Anwohner nehmen. Und vielleicht würden bis dahin ja auch die Lärmobergrenzen für Ortsdurchfahrten überdacht.

Als besonders laut empfinden Anwohner seit jeher den Schwerlastverkehr auf der Burgwedeler Straße, die dem Land als Umleitungsstrecke bei Staus auf den Autobahnen dient. Welchen Effekt das nächtliche Tempolimit auf den Güterverkehr haben wird, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung geht in die Richtung, dass es für Lastwagenfahrer unattraktiver wird, die Autobahnen zu verlassen, da die Zeitersparnis nicht mehr dieselbe ist.

Blitzeranhänger lässt weiter auf sich warten

In welcher Form die Ordnungsbehörden die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit auf Isernhagens neuestem Tempo-30-Abschnitt überwachen werden, steht ebenfalls noch nicht fest. Der neue Blitzeranhänger, der der Gemeinde auch Tempokontrollen ohne Personal ermöglichen soll, ist noch nicht gekauft. Man plane die Beschaffung für den Herbst, hieß es dazu aus dem Rathaus. Unklar sei, ob es bei den Produktionsfirmen immer noch coronabedingte Lieferschwierigkeiten von Bauteilen gebe. Der gegen Vandalismus besonders gesicherte Blitzeranhänger soll zwischen 140.000 und 160.000 Euro kosten. Neue Aufstellflächen an der Burgwedeler Straße waren bereits vor Monaten hergerichtet worden.

Auch die Polizei wird nun nicht gleich zur Radarpistole greifen, um Schnellfahrer in H.B. herauszuwinken. Man nehme Tempomessungen grundsätzlich an Unfallschwerpunkten und bei Beschwerden vor, hieß es dazu vom Einsatz- und Streifendienst der Polizei in Großburgwedel. Ein Unfallschwerpunkt ist die Burgwedeler Straße nicht. Und Beschwerden habe es zumindest in den ersten Nächten, seitdem die neuen Schilder stünden, auch nicht gegeben.

Von Frank Walter