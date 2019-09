Altwarmbüchen

Der Großteil der Autofahrer auf der Straße Lahriede in Altwarmbüchen hält sich zumindest weitgehend an das Tempo-30-Limit. Zu diesem Schluss ist die Gemeindeverwaltung gekommen, wie sie in der jüngsten Ortsratssitzung in Altwarmbüchen mitteilte.

Lahriede : Gemeinde hat Tempo gemessen

Nach mehreren Hinweisen von Anwohnern auf Raser hatte die Gemeindeverwaltung genau nachgemessen. Bereits im Zeitraum vom 7. bis 14. Juni hatte sie an der Lahriede ein Messgerät installiert. Bei der Auswertung der Daten kam heraus, dass der wichtige sogenannte V85-Wert bei 33 Kilometern pro Stunde lag – 85 Prozent der gemessenen Fahrer hatten diese Geschwindigkeit eingehalten, 15 Prozent hatten sie überschritten. „Das ist akzeptabel. Wir sehen keinen Bedarf, etwas zu unternehmen“, teilte Verwaltungsmitarbeiterin Claudia Halfen den Ortsratsmitgliedern mit.

Von Frank Walter