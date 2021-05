Altwarmbüchen

Die Spendenbereitschaft im Corona-Lockdown war groß, die Regale im sozialen Kaufhaus 2.HeimArt in Altwarmbüchen sind daher mehr als gut gefüllt. Ab sofort dürfen Kunden den Laden, An der Riehe, auch wieder betreten: Das soziale Kaufhaus bietet Click & Meet an.

Soziales Kaufhaus öffnet für Kunden mit Termin und Corona-Test

Das heißt: Kunden können sich unter Telefon (0511) 54307261 einen Termin fürs Stöbern und Einkaufen geben lassen – etwa für die Bereiche Bekleidung oder Haushalt/Spielzeug. Um eintreten zu dürfen, müssen die Kunden wie in anderen Geschäften auch einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Selbsttests zu Hause zählen nicht. Einen Termin für einen Corona-Schnelltest im Isernhagenhof oder im Pflegeheim Renafan lässt sich auf www.isernhagen.de vereinbaren, spontane Tests sind zudem im A2-Center an der Opelstraße möglich.

Den Antikbuchladen des Vereins Caspo direkt neben dem sozialen Kaufhaus können Kunden in begrenzter Anzahl, auf Abstand und mit Maske hingegen weiterhin ohne Termin und Test betreten – um Bücher für Kinder und Erwachsene, Fairtradeprodukte, Honig oder Geschenkartikel zu erwerben.

Von Carina Bahl