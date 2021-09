Isernhagen

Wie groß ist die Parkplatznot in Isernhagens sieben Ortsteilen wirklich? Und könnte eine Stellplatzsatzung da künftig Abhilfe schaffen? Über diese Fragen haben in den vergangenen Monaten die Ortsräte teils kontrovers diskutiert. Im Ergebnis steht fest: Altwarmbüchen, Kirchhorst und Neuwarmbüchen sehen keinen Bedarf daran. Die Altdörfer hingegen schon – vor allem die Politiker aus H.B. und F.B. könnten sich eine entsprechende Satzung gut vorstellen.

Stellplatzsatzung: Gemeinde fehlt das Personal dafür

Ob es diese geben wird, darüber muss der Planungs- und Bauausschuss am Donnerstag, 9. September, in öffentlicher Sitzung beraten. Die Gemeindeverwaltung sieht in ihrer Bewertung durchaus, dass solch eine Regelung in den Bauerschaften sinnvoll wäre, macht aber vorab schon einmal klar: Das kostet auch Geld und braucht personelle Kapazitäten, die aktuell im Rathaus nicht vorhanden sind.

Neben der möglichen Stellplatzsatzung für die Altdörfer beraten die Politiker über mehrere Bauvoranfragen. Unter anderem ist eine Tagespflege im Gewerbegebiet N.B. geplant, und auch auf dem Bode-Gelände in H.B. soll bis zur Realisierung des Neubaugebiets eine Zwischennutzung möglich werden. Der Planungs- und Bauausschuss beginnt um 18.30 Uhr als Onlinevideokonferenz. Bürgerinnen und Bürger können dabei sein, wenn sie sich per E-Mail an info@isernhagen.de angemeldet haben. Die Gemeinde Isernhagen nutzt für die Konferenzen das Programm Webex.

Ortsräte in K.B. und Kirchhorst tagen in Präsenz

Nicht online, sondern persönlich treffen sich bereits am Dienstag, 7. September, um 18.30 Uhr der Ortsrat Isernhagen K.B. im St.-Marien-Gemeindezentrum am Martin-Luther-Weg sowie am Mittwoch, 8. September, um 18.45 Uhr der Ortsrat Kirchhorst in der Alten Schule. In beiden Sitzungen geht es um Sachstände zu Dauerthemen in beiden Dörfern: um die Sanierung der K 113 und den Radweg entlang der K 114 in K.B. sowie unter anderem um das umstrittene Schrotthaus an der Steller Straße 3 und das Baugebiet Neue Mitte in Kirchhorst.

Anmeldungen sind zu beiden Terminen nicht erforderlich, jedoch ist die Platzzahl für Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort begrenzt. Es gilt das Windhundprinzip. Mindestabstände müssen eingehalten und Kontaktdaten hinterlassen werden.

Von Carina Bahl