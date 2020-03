Isernhagen F.B

Das KulturKaffee Rautenkranz begrüßt am Sonnabend, 28. März, den Entertainer Thommi Baake. Dieser präsentiert in seiner abendfüllenden „Die Super-8-Show“ eine brisante, einzigartige Mischung. Mit seinen zwei alten Projektoren, die im Zuschauerraum stehen und vor sich hinrattern, zeigt Baake ein Potpourri aus skurrilen, schönen, aber auch unfreiwillig komischen Filmen aus den Sechziger- und Siebzigerjahren.

Thommi Baake hat vielseitiges Programm

In der Show wechseln sich Klassiker des Unterrichtsfilms mit skurril anmutenden Kurzfassungen von jahrzehntealten Spielfilmen ab. Musikclips kreuzen sich mit Trickfilmen und Karate-Klassikern. Mancher Film aus Privatbesitz rundet das Programm ab. „Die-Super-8 Show“ ist eine kuschelige und zugleich exotische Zeitreise ins Super-8-Zeitalter mit Wieder- oder Neuerkennungswert, wirbt Veranstalter Stefan Rautenkranz.

„Die Super-8-Show“ hat das Ende des analogen Films erlebt und trotz der Digitalisierung Bestand. Mit knapp 170 Shows allein in und um Hannover ist dieses Programm ein Dauerbrenner. Während des Retro-Kinoabends erzählt Baake, er singt, stellt Quizfragen und improvisiert. Durch seine unnachahmliche Art ist jeder Abend ein Unikat. Die Show feierte vor 17 Jahren Premiere, aber Baake verändert und erneuert das Filmrepertoire immer wieder.

Schauspieler ist immer auf Achse

Der Schauspieler, Komiker, Autor und Sänger tritt seit 30 Jahren auf großen Bühnen auf. Ob in Deutschland, Tschechien, Rumänien oder Thailand: Baake ist fast immer unterwegs, sei es als Schauspieler in Rollen wie der eines Mörders im „ Polizeiruf 110“, der eines Showmasters in der „Sesamstraße“ oder als historische Figur. Als Autor und Vorleser ist er auch häufig unterwegs, zum Beispiel mit seinen Kinderbüchern in Grundschulen, wo er Kindern Spaß am Lesen vermittelt. Am Nachmittag sitzt er gern in Cafés und schreibt Geschichten, Konzepte, Hörspiele oder Vorträge. Als Sprecher kann er unterwegs sein, muss es aber nicht, da er zu Hause sein eigenes Tonstudio hat.

Anmeldungen und Reservierungen werden unter Telefon (05139) 9789050 oder (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegengenommen. Im Vorverkauf kosten die Karten 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Der Einlass beginnt bereits um 18.30 Uhr und bietet den Besuchern somit die Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Die Show startet dann um 20 Uhr an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B.

Von Elsa Scholz