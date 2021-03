Isernhagen

„Die Bürgerstiftung Isernhagen geht durch Corona nicht unter“, verspricht der Vorsitzende Uwe Wagstyl mit Blick auf die Pläne für 2021. Der Vorstand will trotz weniger Einnahmen aus Veranstaltungen seine Förderprojekte in den Bereichen Kultur, Natur und Umwelt, Jugend, Senioren sowie Soziales fortsetzen. Neue Ideen gibt es ebenfalls.

Oldtimerrallye mit Corona-Einschränkungen?

Wegen der Pandemie mussten wichtige Veranstaltungen, die auch Geld in die Kasse bringen, wie die Oldtimerrallye oder das Golfturnier 2020 ausfallen. Für die Oldtimerausfahrt im August 2021 hat der Kooperationspartner Motorsport Club der Polizei im ADAC (MSC) nun eine Umfrage unter den Teilnehmern gestartet. Der MSC will in Erfahrung bringen, ob die Fahrer auch unter anderen Bedingungen als gewohnt bereit wären, die Ausfahrt zu absolvieren. „Es würde keine Abendveranstaltung sowie keine gemeinschaftliche Einweisung geben“, berichtet Wagstyl. Das Ergebnis der Befragung stehe noch aus. Für das Charity-Golfturnier im September hingegen sieht der Vorsitzende nur wenig Chancen.

Adventsloskalender 2021 ist fest eingeplant

Auch wenn die 115 Stifter zählende Stiftung aus den beiden Veranstaltungen kein Geld im Sommer generieren sollte, steht eines fest: Den Adventsloskalender wird es auch 2021 geben. Die Stiftung plant eine Auflage von 3800 Exemplaren. „Vorab gibt es wieder einen Fotowettbewerb für die Titelseite“, kündigt Thomas Pfleiderer von der Bürgerstiftung an. 2020 hatte die Stiftung 19.000 Euro mit dem Kalender eingenommen. „Das ist eine wichtige Einnahmequelle für die Förderung unserer Projekte“, sagt Pfleiderer.

Bewerbungen für Bodo-Herwig-Förderpreis laufen

Mit dem Erlös finanziert die Bürgerstiftung unter anderem den Bodo-Herwig-Förderpreis. „Bisher hatte sich das Stipendium auf Gymnasiasten konzentriert“, sagt Wagstyl. Neuerdings sollen Schüler und Schülerinnen aller Schulformen, duale oder schulische Auszubildende oder auch Studenten mit bis zu 1000 Euro einmalig gefördert werden. Bewerber müssen in Isernhagen ihren Lebensmittelpunkt und einen guten Notendurchschnitt haben sowie ehrenamtliches Engagement vorweisen können. Bewerbungen mit Lebenslauf, Kopie des jüngsten Zeugnisses, Nachweis des Ehrenamts und Anschreiben können bis zum 30. Juni per E-Mail an info@buergerstiftung-isernhagen.de geschickt werden. Dann entscheidet eine Jury über die Vergabe.

Weiterhin gibt die Bürgerstiftung Gutscheine für Schwimmkurse an Erstklässler aus – die Hoffnung bleibt, das Schwimmbäder bald wieder öffnen und die Kurse anlaufen können. Geplant sind auch Projekte mit der Jugendpflege sowie die finanzielle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei Ferienfahrten. Finanziert wurden von der Bürgerstiftung in diesem Jahr bereits Mobiltelefone inklusive Verträgen für die Lebensberatungsstelle. Das sei notwendig gewesen, weil die Mitarbeiter im Lockdown verstärkt eine Telefonberatung anböten, erklärt Wagstyl.

Lesungen im Sommer geplant

Im Bereich der Kultur will die Stiftung etwas Neues auf die Beine stellen. Dazu gehört das Veranstaltungsformat „Lesung unter dem Apfelbaum“ im Sommer. Der Ort stehe noch nicht fest. „Zur Not weichen wir auf einen Acker aus und stellen einen Apfelbaum auf“, sagt der Vorsitzende und lacht. Alles natürlich unter der Prämisse, dass die Entwicklung der Pandemie es zulasse.

Stifter Michael Koch steht neben dem 100. Baum, den er in der Baumallee gepflanzt hat. Quelle: privat

Die Stiftung setzt auch ihre Natur- und Umweltprojekte fort. Dazu gehört etwa die Baumallee in der Feldmark zwischen K.B. und F.B., wo Stifter Michael Koch gerade den 100. Baum gepflanzt hat. Dort will die Stiftung eine Bank reparieren lassen und ein Insektenhotel aufstellen. Zudem sucht sie weitere Flächen für Blühstreifen in der Gemeinde. Alle Informationen über die Bürgerstiftung, Kontaktdaten und Spendenmöglichkeiten finden sich im Internet auf www.buergerstiftung-isernhagen.de.

Stiftung will Kontakt auch analog halten

Eines liegt Wagstyl, Pfleiderer und Stiftungssprecherin Sandra Thurow noch besonders am Herzen: Der Lockdown erzwinge zwar digitale Lösungen, man wolle aber dennoch nicht den Kontakt zu den Menschen in der Stiftung verlieren, die keinen Zugriff auf neue Medien haben. „Wir wollen sie weiter einbinden und klassisch auf Papier informieren“, sagt Wagstyl – und deshalb dürfen sich diese rund älteren 20 Stifter jetzt auf einen Brief des Vorstandes freuen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier