Isernhagen N.B

Das Sprengel-Museum in Hannover hat bereits wieder geöffnet, andere Kunsthäuser ebenso, weitere werden folgen. Doch was hauptamtliche Betreiber nach siebenwöchiger Corona-Zwangspause jetzt an Maßnahmen ergreifen, um Besucher analog der Abstandsregeln durch die Museen zu leiten, lässt sich nicht eins zu eins auf ehrenamtlich betreute Ausstellungen übertragen.

Wöhler-Dusche-Hof kann noch nicht öffnen

„Bis auf Weiteres haben wir keinen neuen Stand“, sagt Ute Schaumann, Vorsitzende des Vereins Nordhannoversches Bauernhaus-Museum aus Isernhagen. Soll heißen: Der Saisonstart auf dem Wöhler-Dusche-Hof in N.B. ist weiterhin auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das geschieht einerseits aus Rücksicht auf die Mitglieder. Die meisten von ihnen sind älteren Semesters, „sie gehören somit zur Risikogruppe“, erläutert Schaumann. Für einen normalen Öffnungstag benötige man zwei bis drei freiwillige Helfer in der Küche des Bauernhaus-Cafés und einen weiteren für Führungen. Einige mehr sind es an Backtagen und bei Vorführungen des Plattdeutsch-Theaters. Bei einem Besucheransturm wie regelmäßig zum Regionsentdeckertag muss sogar jeder Aktive mit anpacken.

Mitte März wurden die Vorarbeiten eingestellt

Zum anderen hatte der Verein mit Beginn der Corona-Kontaktbeschränkungen Mitte März die Vorarbeiten für die Saison eingestellt. Nach Reparaturarbeiten in den vergangenen Monaten muss nun erst noch wieder alles an den richtigen Platz geräumt werden und dann noch die Grundreinigung erfolgen, ehe das historische Haus für Besucher öffnen kann. „Dann müssten wir Abstände markieren und die Desinfektion sicherstellen. Das Museumscafé könnte zwar ab 11. Mai wieder öffnen, aber dann nur mit Reservierung“, sagt Schaumann – dabei habe man es auf dem Hof immer mit Spontanbesuchen zu tun, und das Café sei finanziell enorm wichtig für den Verein. „Da stellt sich schon die Frage, ob sich das lohnt.“ Zumal die neue Sonderausstellung ohnehin schon auf 2021 verschoben wurde.

Der Vereinsvorstand will demnächst beraten, ob und wie es nun weitergehen soll. Aber allein das ist in Corona-Zeiten schon eine Herausforderung, wenn man nicht auf Videokonferenzen zurückgreift. „Wir können ja nur über Telefon oder E-Mail kommunizieren“, sagt Schaumann.

Von Frank Walter