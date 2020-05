Altwarmbüchen

Sie können wieder laufen, springen und werfen: Beim TuS Altwarmbüchen können Bewegungsfreudige am Dienstag, 26. Mai, von 18 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz am Schulzentrum am Helleweg erstmals wieder ihre Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen absolvieren. „Allerdings unter Coronabedingungen mit der Einhaltung des Mindestabstands“, sagt Hartmut Fischer, Leichtathletik-Abteilungsleiter beim TuS.

Das bedeutet, dass maximal zehn Personen pro Termin bei der Sportzeichenabnahme dabei sein dürfen. Interessierte melden sich bis 18 Uhr des Vortages beim Sportabzeichenwart Jürgen Hennig unter Telefon (0157) 34586756 oder per E-Mail an henjue@t-online.de. „Die Startplätze werden nach dem Windhundprinzip vergeben“, sagt Fischer. Das bedeutet: Die ersten zehn Anmeldungen für einen Termin werden berücksichtigt.

Anzeige

Teilnehmer müssen Gesundheitsfragebogen ausfüllen

Beim Betreten der Anlage müssen alle einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Dazu gehören Fragen nach Fieber in den vergangenen 24 Stunden oder nach engem Kontakt zu Personen, bei denen der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion besteht. Auch ein Schriftstück mit Verhaltensregeln auf der Anlage muss von jedem unterschrieben werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Da Sportgeräte nicht unter den Sportlern weitergegeben werden dürfen, müssen die Sportler bei technischen Disziplinen wie Schlagball, Kugelstoßen und Seilspringen Handschuhe tragen. „Wenn jemand keine Handschuhe hat, haben wir für den Notfall Desinfektionsmittel parat, um das Gerät gründlich zu reinigen“, sagt Fischer. Er weist zudem darauf hin, dass die Umkleidekabinen und Duschen weiterhin geschlossen sind. Toiletten können hingegen benutzt werden.

Zwei Abnahmetermine an Sonnabenden

Die Sportabzeichenabnahme soll – sofern sich die Corona-Situation nicht verschlimmert – bis zu den Herbstferien durchgehend dienstags von 18 bis 20 Uhr angeboten werden. „Wir werden auch noch zwei Termine sonnabends anbieten“, kündigt der Abteilungsleiter an. Diese werden auf der Internetseite des TuS rechtzeitig angekündigt. Im vergangenen Jahr hatten 274 Personen das Sportabzeichen beim TuS erfolgreich absolviert.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode