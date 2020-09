Altwarmbüchen

Monatelang war es ruhig geblieben in den Turnhallen – seit den Sommerferien haben aber immer mehr Abteilungen des TuS Altwarmbüchen ihren Betrieb wieder aufgenommen. Das soll nun auch für die jüngsten Sportler gelten. Nach den Herbstferien möchte der TuS wieder Kinderturnkurse anbieten – allerdings mit Einschränkungen.

Eltern-Kind-Turnen fällt weiterhin aus

So werden vorerst nur Kinder ab vier Jahre das Angebot nutzen können. Das Eltern-Kind-Turnen fällt vorerst weiter aus. Geturnt wird wie gehabt in der Sporthalle der Grundschule an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen. Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf 20 beschränkt, die Kinder müssen vorab verbindlich angemeldet werden. Der TuS hat dazu auf seiner Internetseite www.tus-altwarmbuechen.de ein PDF-Dokument zum Download bereitgestellt, das ausgefüllt und unterschrieben zur ersten Übungsstunde mitgebracht werden muss.

Kinder sollten schon Sportkleidung tragen

Die Kinder treffen sich dann vor der Sporthalle – die Übungsleiterin holt sie fünf Minuten vor Beginn in die Halle. Das Desinfizieren der Hände und das Einhalten der Mindestabstände sind Pflicht. Die Kinder sollten bereits Sportkleidung tragen, da in den Umkleidekabinen nur noch schnell die Jacken ausgezogen und die Schuhe gewechselt werden sollen. Wer zu spät zum Turnen kommt, muss draußen bleiben.

Neue Trainingszeiten

Um die Gruppen klein zu halten, gibt es neue Trainingszeiten: Vier- bis Fünfjährige treffen sich montags von 15.15 bis 16.15 Uhr, Vorschulkinder montags von 16.30 bis 17.30 Uhr, Erst- und Zweitklässler dienstags von 15.30 bis 16.30 Uhr und Dritt- und Viertklässler dienstags von 16.45 bis 17.45 Uhr. Kinder, die noch nicht im TuS Altwarmbüchen Mitglied sind, können zweimal Probeturnen. Wollen sie danach weitermachen, müssen sie dem Verein beitreten.

