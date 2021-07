Altwarmbüchen

Die Leichtathletikabteilung des TuS Altwarmbüchen bietet auch in diesem Sommer wieder Sondertermine an, an denen die Abnahme des Sportabzeichens 2021 erfolgt. Jeweils sonnabends am 17. Juli und 18. September ist das von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Sportplatz am Helleweg in Altwarmbüchen möglich. Am Dienstag, 7. September, können ab 18 Uhr die Prüfungen im Radfahren (20 Kilometer), Walking (7,5 Kilometer) und Laufen (10 Kilometer) erfolgen. Treffpunkt ist auf dem Sportplatz am Schulzentrem.

Training jeden Dienstag auf dem Sportplatz am Helleweg

Am Sonntag, 12. September, ist dann von 10 bis 11 Uhr die Abnahme des Radfahrens auf 200 Metern möglich – entlang der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen. Zudem sind das Training und die Abnahme des Sportabzeichens auch stets dienstags von 18 bis 19.30 Uhr am Helleweg möglich – die kompletten Sommerferien hindurch. Weitere Informationen gibt es bei Jürgen Hennig unter Telefon (0511) 61 32 79.

Von Carina Bahl