Altwarmbüchen

Normalerweise beginnt das Training für das Sportabzeichen beim TuS Altwarmbüchen immer im Mai. Coronabedingt musste die Abteilung Leichtathletik es verschieben. Nun aber soll es losgehen: Ab Dienstag, 15. Juni, kann ab 18 Uhr wieder auf dem Sportplatz am Schulzentrum in Altwarmbüchen in den einzelnen Disziplinen trainiert werden.

Dafür braucht es keinen Corona-Test, aber es gelten die Mindestabstände und der TuS legt Anwesenheitslisten aus, um im Infektionsfall die Kontakte ermitteln zu können. Die Urkunden für das erworbene Sportabzeichen 2020 sollen für Erwachsene ab dem 22. Juni ausgegeben werden. Die Sportabzeichen für die Kinder und Jugendlichen werden durch die Trainer ausgehändigt. Weitere Informationen gibt es beim Sportabzeichenwart Jürgen Hennig unter Telefon (0511) 61 32 79.

Von Carina Bahl