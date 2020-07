Isernhagen K.B

Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Falls das Sprichwort zutrifft, so wird der frisch sanierte Turmraum der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. seinesgleichen suchen. Etwas mehr als fünf Jahre ist es nun her, dass bei einer ersten Besprechung der Stiftung St. Marien im Juni 2015 die Idee zur Sanierung des Eingangsbereiches der alten Dorfkirche konkreter wurde. Unzählige Beratungen und einige Spendensammlungen später soll der Turmraum in einigen Wochen in neuem Glanz erstrahlen – angesichts der fast 600-jährigen Geschichte der Kirche ein wirklich überschaubarer Zeitraum.

Der Turmraum als Ort der Begegnung

Der Grundgedanke des Sanierungskonzeptes lässt sich schon dem Protokoll einer Kirchenvorstandssitzung vom August 2016 entnehmen. Demnach soll der Turmraum ein klar erkennbares Raumkonzept erhalten. Das Sammelsurium an Einrichtungsgegenständen aus unterschiedlichen Jahrzehnten „soll dahingehend bereinigt werden, dass eine angenehme, aufgeräumt, dem ursprünglichen Charakter entsprechende Raumatmosphäre entsteht“. Im Protokoll nachzulesen ist auch erstmals die Idee der Nutzung des Turms als Raum der Begegnung: für das Beisammensein vor und nach den Gottesdiensten, für Ausstellungen, für Empfänge nach Konzerten und für den Aufenthalt vor Taufen oder Hochzeiten.

Beim Einwerben von Spenden für den Umbau des Turmraums ist im Dezember 2016 der halbe Weg geschafft. Quelle: Frank Walter (Archiv)

In der Gemeinde kam die Idee gut an, wie die Resonanz auf mehrere Spendenbriefe zeigte. Nahezu 60.000 Euro konnten die Initiatoren der gemeindeeigenen Stiftung für das Turmprojekt verbuchen. Da einige Rücklagen der Stiftung hinzukommen, steht nun nicht nur die Summe des Kostenvoranschlags, sondern zudem eine kleine Reserve zur Verfügung.

Die Malerarbeiten sind bereits abgeschlossen

Die Abstimmung mit dem Amt für Bau- und Kunstpflege der Hannoverschen Landeskirche in Celle war aufwendig. „Wir hatten viele gemeinsame Sitzungen“, sagt Professor Harald Riedel, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung St. Marien, – unter Federführung seines Stellvertreters Wilfried Besch. Lange brauchte es, bis das Projekt aus der Planungs- in die Umsetzungsphase kam. Mit der Terminplanung der Handwerker startete im Frühjahr 2020 endlich die Realisierung, doch dann kam das Coronavirus. So dauerte es bis Mitte Juni, ehe der Turmraum innen eingerüstet werden konnte.

Mitte Juni 2020 beginnt der Gerüstaufbau. Ein großes Banner kündet von der Sanierung des Turmraums. Quelle: privat

Maler haben mittlerweile die Innenwände mit einem frischen Anstrich versehen. In den nächsten zwei Wochen soll eine neue Zwischendecke installiert werden. Diese nimmt nicht nur die allgemeine Beleuchtung sowie die Spots für die Exponatbeleuchtung auf, sondern auch die erste fest installierte Heizung im Turmraum. Infrarotheizstrahler ersetzen die bisherigen mobilen Heizkörper. Die Kälte vergangener Winter im Kirchenentree soll damit künftig der Vergangenheit angehören. Bereits in Arbeit ist das neue Mobiliar. Angefertigt werden Einbauschränke, Sitzgelegenheiten in Form umlaufender Wandbänke, dezente Galerieschienen zur Befestigung von Bildern sowie Tische, die platzsparend ineinandergeschoben werden können.

Pastor freut sich auf Ergänzung zum Gemeindehaus

Im August soll der Turmraum als heller, einladender Eingangs- und Aufenthaltsraum fertig sein, die Eröffnung in Anwesenheit von Superintendent Holger Grünjes ist für Oktober angedacht. St. Mariens Pastor Karsten Henkmann freut sich schon sehr auf den neuen Blickfang vor dem sakralen Kirchraum: „Ich bin mir sicher, dass der Turmraum sehr freundlich wirken wird. Und er gibt uns als Ergänzung zum Gemeindehaus ganz neue Möglichkeiten der Begegnung.“ Immerhin steht das Gemeindehaus St. Marien nicht direkt neben der Kirche, sondern 200 Meter Luftlinie entfernt am Martin-Luther-Weg.

Karsten Henkmann (von links), Harald Riedel und Wilfried Besch stehen im Turmraum. Tücher mit Fotos der Konfirmanden verhüllen das Baugerüst. Quelle: Frank Walter

