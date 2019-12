Isernhagen N.B

Bei dem Unwetter Mitte Oktober waren in Isernhagen viele Keller vollgelaufen. Die Ortsfeuerwehren waren zu 34 Einsätzen ausgerückt und mussten ihre Pumpen stundenlang laufen lassen. Doch offenbar war nicht in allen Fällen der sintflutartige Regen Grund für die Überschwemmungen. „Ein verstopfter Gully und beschädigte Kanalrohre haben dazu geführt, dass der Keller unseres Hauses im Schneekoppenweg überflutet wurde“, sagt Dennis Hatami. Sein Vorwurf Richtung Gemeinde: „Gullys und Kanal wurden nicht ausreichend gewartet.“ Deshalb hat er die Mitarbeiter im Rathaus aufgefordert, den ihm entstandenen Schaden an die Versicherung der Gemeinde zu melden.

Verstopft: Dieser Gulli kann die Regenmassen während des Unwetters nicht aufnehmen. Das Wasser läuft auf das tiefer liegende Nachbargrundstück. Quelle: Thomas Oberdorfer

Sturzbach setzt Grundstück unter Wasser

Zurück in die Regennacht: Direkt während des Unwetters gab es auf dem Grundstück von Hatami noch keine Schwierigkeiten. „Unsere fünf Sickergruben haben die Wassermassen problemlos aufgenommen“, sagt er. Sein Haus ist nicht an das örtliche Abwassernetz angeschlossen. Die große Flut kam erst, als der Regen langsam nachließ. „In einem Sturzbach schoss das Wasser den kleinen Abhang vom Nachbargrundstück hinab in meine Einfahrt“, schildert er die Geschehnisse in der Nacht. „Binnen weniger Minuten stand das Wasser 85 Zentimeter hoch an den beiden Garagentoren unseres Hauses.“

Fluten drücken Garagentor nach innen

Und dann wurde es beängstigend: Die Wassermassen drückten eines der Garagentore nach innen. Immer mehr Wasser lief in den Raum, in dem drei Oldtimer auf ihre Restaurierung warten. Mit drei Pumpen kämpfte Hatami in der Nacht gegen die Wassermassen. Letztlich war er erfolgreich: In der Garage stand das Wasser nur wenige Zentimeter hoch. Dafür wurde allerdings eines der beiden Garagentore in Mitleidenschaft gezogen. „Durch das Wasser wurde es so stark eingedellt, dass es nicht mehr richtig funktioniert“, sagt er. Doch das ist nicht der einzige Schaden, den das Hochwasser anrichtete: Mit den Wassermassen wurde auch sehr viel Sand auf das Grundstück geschwemmt. „Der hat die Zuläufe einer Sickergrube verstopft“, erläutert er.

Hier fließt kaum noch Wasser hindurch: Bruchstücke blockieren den Regenwasserkanal vor Hatamis Haus am Schneekoppenweg. Quelle: privat

Hochwasser beschädigt Sickergrube

Wie hoch letztlich der Schaden ist, kann Hatami noch nicht beziffern. „Dazu muss das Pflaster der Einfahrt aufgenommen werden, um an die sich darunter befindliche Sickergrube zu gelangen“, sagt der N.B.er. „Doch das macht keinen Sinn, solange der Schaden am Kanal nicht repariert wurde. Beim nächsten heftigen Regenguss würde ja wieder alles überschwemmt werden.“

Die Gemeinde selber hält sich bedeckt. „Wir haben die Angelegenheit an unsere Versicherung gemeldet“, sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert. Kurz nach den schweren Regenfällen beauftragte die Gemeinde zudem eine Firma, den Kanalabschnitt vor dem Haus bei einer Kamerafahrt zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung erhielt ebenfalls die Versicherung. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, will die Gemeinde bis zu dessen Abschluss „keine weiteren Aussagen“ treffen, sagt Theunert und kündigt an, dass demnächst Bauarbeiter im Schneekoppenweg anrücken werden. „Die sollen den Anfangsschacht des Regenwasserkanals und eine Anschlussleitung erneuern“, sagt die Gemeindesprecherin.

Was geschieht beim nächsten Wolkenbruch ?

Dennis Hatami hofft, dass das möglichst schnell geschieht. Als Lufthansa-Pilot ist er oft mehrere Tage am Stück nicht zu Hause. „Derzeit fahre ich immer mit einem etwas flauen Gefühl im Magen weg“, beschreibt er seine Befürchtung. „Kommt der nächste Wolkenbruch, dann steht hier wohl wieder alles unter Wasser.“

