Die Gemeinde macht sich bereit: In den kommenden Tagen sollen erste Geflüchtete in der Gemeinde ankommen. Bereits jetzt ist die Spendenbereitschaft groß, doch Hilfe wird weiterhin benötigt.

Krieg in Ukraine: Hilfsbereitschaft für Geflüchtete ist in Isernhagen groß

