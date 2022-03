Isernhagen K.B

Augenblicklich verfallen die Zuhörer der mystisch-sakralen Atmosphäre, als die acht Kuttenträger, jeder eine flackernde Kerze in der Hand, mit dem berührenden gregorianischen Choral „Adoro te devote“ durch den Mittelgang in St. Marien einziehen. Unter dem Kreuzrippengewölbe des magentafarben illuminierten Chorraums nehmen sie Aufstellung im Halbrund-Kruzifix und ziehen die spitzen Kapuzen herunter.

Doch Mönche sind es nicht, die dort zunächst mit orthodoxen Gesängen in lateinischer und altslawischer Sprache der mittelalterlich-klösterlichen Illusion Nahrung geben – sondern ausgebildete Opernsänger aus der Ukraine, die ihr Publikum mit ausgefeilten Arrangements mitnehmen auf eine musikalische Reise von der Gregorianik zu ausgewählten Popmeisterwerken, die rund 1200 Jahre jüngeren Datums sind.

Das Vokaloktett beeindruckt mit kunstvoller Vielfalt vom einstimmigen Gesang bis zur polyphonen Fünfstimmigkeit mit raumfüllenden Bässen und eingelagerten Obertönen. Wenn die acht Männer zusammen singen, als käme die Melodie aus einer einzigen Kehle, entfaltet dies geradezu fast heilsame Wirkung. Die Zeitreise schreitet voran vom andachtsvoll-gebethaften „Kyrie“ aus dem Frühmittelalter über ein feierliches „Cantate Domino“ aus der Renaissancezeit zum lyrischen Lied aus dem italienischen Barock.

Sänger der Zweitbesetzung der Gregorian Voices kämpfen in der Ukraine

Das Publikum folgt gebannt und bewegt – wobei am Abend des achten Tages von Putins Krieg gegen die Ukraine wohl niemand den Gregorian Voices lauschen kann, ohne an die schwere Lebenssituation der Sänger zu denken. Diese wurden mitten auf ihrer Tournee vom Kriegsbeginn überrascht. Seit dem 24. Januar halten sie von früh bis spät telefonischen Kontakt nach Hause, berichtet auf Anfrage das Management in Freiburg. Tourbegleiter Stefan Nick weiß, dass die Familien der Sänger in Lemberg (Lwiw) derzeit ihre Nächte zum Schutz vor Luftangriffen im Keller verbringen. „Eine Katastrophe“, doch immerhin sei keinem der Angehörigen bisher etwas zugestoßen.

Zum 2011 gegründeten Gesangsensemble gehören insgesamt zweimal acht Sänger, die sich in Friedenszeiten im Vier- bis Sechs-Wochen-Turnus abwechseln. Doch an einen Austausch ist laut Management jetzt nicht zu denken. Die Männer, die zurzeit in ihrer Heimat sind, dürften nicht ausreisen, zwei seien aktuell „an der Front“. Die anderen, die an diesem Abend in St. Marien singen, würden gerne heimkehren, aber das würde für die Gregorian Voices mindestens das Aus der Tournee bedeuten.

Nach dem Konzert lässt kaum einer der Zuhörer die Spendenbox für die Ukraine links liegen. Quelle: Martin Lauber

Von dieser schweren Last lässt sich das Oktett in der Kircher Bauerschaft aber nichts anmerken. Ohne Pause, ohne einen Schluck Wasser, immer voll präsent, nähert sich das 75-minütige Programm seinem populären Teil. Da gibt es moderne Klassiker ganz neu zu entdecken – wie „Angels“ von Robbie Williams, Frank Sinatras „My Way“ und Rod Stewarts „I am Sailing“, die in gregorianischem Gewand fast schon sakral wirken. Leonard Cohens in vielen Coverversionen zur Schnulze abgeflachtes Meisterwerk „Hallelujah“ bescheren die Gregorian Voices ihren Zuhörern in Isernhagen in schlichter schnörkelloser Feierlichkeit – der Höhepunkt des Abends, etwas für die Seele in schweren Zeiten.

Auch Abbas Hymne „Thank You for the Music“ gibt es im Schlusspart zu hören. Die 78 Zuhörer des unter Corona-Bedingungen ausverkauften Konzerts revanchieren sich – außer mit lang anhaltendem Applaus – am Ausgang. Die Spendenbox mit der Aufschrift „Hilfe für die Ukraine“ lässt niemand links liegen.

Von Martin Lauber