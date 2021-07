Kirchhorst

Das ist genau sein Ding: Bis zur Brust reichen ihm die Roggenhalme auf seinem Feld bei Kirchhorst. Wenn Landwirt Ulrich von Rautenkranz fachkundig über Ernte, Getreide, Düngemethoden und Herausforderungen der nächsten Jahre spricht, dann ist ihm seine Passion in jedem Wort anzumerken.

Ein paar Wochen noch, schätzt er, während er die Ähren in seiner Hand begutachtet, dann werden auch die Roggenfelder abgeerntet sein. Der Juni hingegen stand ganz im Zeichen der Heuernte. Und die Bilanz für das landwirtschaftliche Jahr 2021 fällt bei dem 54-Jährigen bisher positiv aus. Das Wetter sei gut gewesen – mit Ausnahme von ein paar zu heißen und trockenen Tage Mitte Juni.

Ulrich von Rautenkranz übernahm Lenzenhof von seinen Eltern

Die Landwirtschaft ist dem Kirchhorster in die Wiege gelegt worden. In vierter Generation betreibt er den Lenzenhof an der Steller Straße. Vor 25 Jahren hat er diesen von seinen Eltern Albrecht und Anneliese übernommen. In den Siebzigerjahren gehörten Kühe und bis Ende der Neunzigerjahre auch noch Schweine zum Hof.

Von Rautenkranz hat die Arbeit von der Pike auf gelernt. Nach dem Abitur ging es zur Lehre auf den heutigen Milchhof Hemme in Sprockhof in der Wedemark. Ein Studium der Agrarwissenschaften in Kiel folgte. Doch er ist wohl vor allem eines: Realist. Und so baute sich von Rautenkranz neben der Landwirtschaft noch ein zweites berufliches Standbein auf und ließ sich bei der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen zum Immobilienfachwirt ausbilden.

Ulrich von Rautenkranz steht auf einem Haufen mit Holzhackschnitzeln, die er zum Heizen von 45 Wohnungen nutzt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Mit dem Rucksack um die Welt gezogen

Die beiden Berufe lassen sich heute auch auf dem Hof in Kirchhorst finden. Einerseits baut von Rautenkranz Hafer, Roggen, Weizen, Mais und Raps auf Feldern rund um Kirchhorst an. Andererseits sind auf dem Lenzenhof inzwischen 45 Wohnungen entstanden. „Meine Eltern haben mir vertraut und mich machen lassen“, sagt von Rautenkranz. Das gilt für die eigene Ausrichtung des Hofes genauso wie für das Abenteuer nach der Ausbildung: Mit dem Rucksack zog der junge Landwirt zwei Jahre lang durch Amerika, Australien, Neuseeland und Afrika.

Seit 1896 gibt es den Lenzenhof in Kirchhorst. Woher der Name des Hofes in Stelle stammt, das weiß die Familie nicht. Nur so viel: Die einstigen Bewirtschafter Gustav Könecke sowie Edda und Jordan Flöth hatten Torf gestochen und eine Scheune besessen.

Familie stammt eigentlich aus Neuhaus an der Elbe

Die Familie von Rautenkranz stammt wiederum aus dem Amt Neuhaus an der Elbe. „Dort sind Verwandte in 13. Generation ansässig“, weiß der 54-Jährige. Ob die Tradition seiner Landwirtschaft in Kirchhorst fortgesetzt wird? „Das steht noch nicht fest“, beschreibt es der dreifache Vater vorsichtig – Chancen gebe es aber, dass der Nachwuchs irgendwann übernehme.

Neben den Feldern in Kirchhorst besitzt von Rautenkranz auch Waldflächen in Altwarmbüchen. Von dort stammen auch die Holzhackschnitzel für die Heizungsanlage, die die Wärme für die Wohnungen auf dem Lenzenhof generiert. Zudem bewirtschaftet von Rautenkranz Flächen auf Usedom und in Vorpommern. „Aktuell bin ich gut die halbe Woche dort, weil uns Personal fehlt“, sagt er.

Diese Hackschnitzelheizung versorgt 45 Wohnungen auf dem Hof der Familie von Rautenkranz an der Steller Straße mit Wärme. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Während er in Kirchhorst nur noch sehr selten auf den Mähdrescher sitzt, fährt er dort nun notgedrungen wieder selbst die Ernte ein. Die Personalsuche bedeute für Landwirte eine große Herausforderung – Externe für die Arbeit zu begeistern sei ebenso schwer wie Menschen zu finden, die selbst aus landwirtschaftlichen Familien stammten und einsteigen wollten. Überhaupt gebe es immer weniger junge Menschen, die Lust auf die Arbeit auf den Höfen hätten.

Landwirt, Jäger, Politiker und Lion

Die öffentliche Kritik an Landwirten, vor allem mit Blick auf das Düngen, ärgert von Rautenkranz. Er verstehe sich ausdrücklich als Naturschützer und scheue auch keine Diskussion bei diesem Thema. Das zeigt er auch an anderer Stelle: In Isernhagen ist er nicht nur als Landwirt und Jäger bekannt, sondern auch als langjähriger Kommunalpolitiker für die FDP im Gemeinde- und Ortsrat. Als Vorsitzender des Realverbandes Stelle und Mitglied im Lions-Club gehört das Ehrenamt fest in seinen Alltag – irgendwo zwischen Familie, Immobilienbetreuung und Roggenernte jetzt im Juli.

Von Katerina Jarolim-Vormeier