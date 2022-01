Eine Lösung für die umstrittene Radwegequerung an den A7-Auffahrten zwischen Kirchhorst und Altwarmbüchen ist in Sicht: Die Region Hannover hat für ihre Planung grünes Licht von der Autobahn GmbH erhalten. Vermessungsarbeiten für die Verlegung des Radwegs sind bereits in Auftrag gegeben.