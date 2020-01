Isernhagen N.B

Klimaschutz, Bauernproteste und Klärschlammentsorgung – in diesem Themenkreis bewegt sich die nächste Vortrags- und Diskussionsveranstaltung des Umweltschutzvereins Isernhagen und Umgebung am Freitag, 24. Januar.

Vortrag und Diskussion im Gasthaus Dehne

Das Umweltgespräch beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Dehne, Am Ortfelde 59 in Isernhagen N.B. Referentin beim Isernhagener Umweltgespräch ist Susanne Veser, Vorsitzende des Fachverbandes Pflanzenkohle und Beraterin des Forschungsprojektes Landwirtschaft 5.0 an der Hochschule Offenburg. In ihrem Vortrag „ Pflanzenkohle – ein heißes Thema für einen kühlen Planeten“ wird sie unter anderem erklären, wie die Phosphate im Klärschlamm noch weiterhin in der Landwirtschaft als Dünger genutzt werden können.

Weitere Themen sind die geplante zentrale Verbrennungsanlage für Klärschlamm in Hannover-Lahe und mögliche dezentrale Verfahren der Klärschlammbehandlung. Der Eintritt zum Vortragsabend ist frei, jeder Interessierte ist willkommen.

Von Sybille Heine