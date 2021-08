Isernhagen

Jetzt wird es ernst für den Umweltschutzverein Isernhagen: Am Dienstag, 3. August, verhandelt das Verwaltungsgericht Hannover einen Eilantrag der Umweltschützer. Dieser richtet sich gegen die vom Gewerbeaufsichtsamt erteilte zweite immissionsschutzrechtliche Teilgenehmigung der in Bau befindlichen Klärschlammverbrennungsanlage auf dem Deponiegelände Hannover-Lahe. Noch hat der Umweltschutzverein die Hoffnung nicht aufgegeben, das Projekt in der geplanten Form stoppen zu können.

Poppe: Man muss es wenigstens versuchen

Ein kleiner Verein aus der Gemeinde Isernhagen gegen Enercity, immerhin einen der zehn größten Energieversorger Deutschlands: „Wenn wir letztlich verlieren sollten, dann ist das Demokratie, und wir müssen es akzeptieren“, sagt der Vereinsvorsitzende Dieter Poppe. „Aber es gar nicht erst zu versuchen, wäre grundfalsch.“ Die Umlagerung von asbestbelastetem Schlamm der Halde in Wunstorf-Luthe habe schließlich auch verhindert werden können.

Bereits kurz nachdem die Pläne für die Klärschlammverbrennungsanlage im Jahre 2017 öffentlich gemacht worden waren – Klärschlamm darf künftig nicht mehr als Dünger auf die Felder ausgebracht werden, um der Überdüngung entgegenzuwirken –, hatte sich Widerstand formiert. Die Kritik des etwa 150 Mitglieder zählenden Umweltschutzvereins gegen die Anlage, die Luftlinie nur etwa anderthalb Kilometer von Altwarmbüchen entsteht, ist mannigfach.

Aktivisten: Klärschlammverbrennung ist klimaschädlich

Zum einen seien CO2-Emissionen in Höhe von 31.590 Tonnen jährlich zu erwarten – das entspricht dem Ausstoß von 21.000 Autos, erklärt Poppe. Weiterhin befürchten die Aktivisten eine Belastung der Isernhagener durch einen erhöhten Ausstoß von Feinstaub, Dioxinen, Schwermetallen und Stickoxiden. Auch das gern genutzte Naherholungsgebiet rund um Altwarmbüchener See und Moor könne unter den Folgen leiden.

Zudem würde die Verkehrsbelastung, so mahnen Poppe, sein Stellvertreter Siegfried Lemke und Heidrun Lemke, Sprecherin des extra gegründeten Arbeitskreises Klärschlamm, zunehmen. „Allein aus der Umgebung Hannovers sind etwa täglich Lkw-Fahrten geplant, um den Klärschlamm an- und Asche und andere Reststoffe abzuliefern“, sagt Heidrun Lemke. Aufgrund der Dimensionen der Anlage – sie ist ausgelegt auf eine Verbrennung von jährlich 130.000 Tonnen Nassklärschlamm – befürchten die Umweltschützer geradezu einen „Klärschlammtourismus“ nach Lahe. Denn in Hannover fiele maximal die Hälfte dieser Menge an.

Umweltschutzverein: Es geht nur um Wirtschaftlichkeit

„Da die Wirtschaftlichkeit auf 25 Jahre ausgelegt ist, befürchten wir, dass es innerhalb dieses Zeitraums gar kein Interesse gibt, fortschrittlichere Technologien ins Auge zu fassen“, sagt Siegfried Lemke. Laut EU-Recht sei dies aber Pflicht, und es gebe solche in Form des sogenannten Pyrolyseverfahrens sogar bereits. Dabei wird der Klärschlamm in sogenannte Biokohle umgesetzt; die Zwischenlagerung und aufwendige Rückgewinnung des Phosphors entfiele. „Es wird auch deutlich weniger CO2 freigesetzt, der Klärschlamm könnte direkt vor Ort verarbeitet werden“, sagt Lemke. Damit entfalle ein kostenintensiver Transport des Klärschlamms und der nach der Trocknung anfallenden Jauche (Brüden). Aus Sicht des Energieversorgers ist das in Lahe aber nicht machbar.

Weil für die Brüden kein gültiger Entsorgungsnachweis vorlag, ist die erteilte Genehmigung aus Sicht des Umweltschutzvereins hinfällig. „Zwar hat Enercity das Konzept mittlerweile in das sogenannte Osmoseumkehrverfahren geändert, dies aber nicht in das Genehmigungsverfahren eingebracht“, sagt Poppe. Der nun vorgeschlagenen Entsorgung des ammoniakhaltigen Kondensats in der Müllverbrennungsanlage habe der Verein bereits einmal widersprochen. „Außerdem sollen deshalb jährlich 60.000 Tonnen vorgereinigtes Abwasser in das Abwassersystem der Stadt Hannover eingeleitet werden, was zu Gebührensteigerungen führen wird“, sagt Poppe.

