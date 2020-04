Isernhagen K.B./N.B

„Das muss eine marodierende Gruppe sein, die brutal und hirnlos alles zerschlägt“: Jäger Meinolf Helling ist stinksauer auf die Unbekannten, die in den Bauerschaften mittlerweile sieben Hochsitze teils schwer beschädigt haben. Nach Beschädigungen an drei Hochsitzen Ende März in Isernhagen N.B. hatten die Jäger bereits einmal Strafanzeige erstattet. Nun ist an vier weiteren Hochsitzen randaliert worden, diesmal in der Feldmark von K.B – wieder ein Fall für die Polizei. Und auch die Jugendfeuerwehr Isernhagen N.B. hat unter Vandalismus zu leiden.

Leiter wird zertrümmert, Seitenwand herausgetreten

Die neuen Zerstörungen müssen sich am Mittwoch oder Donnerstag vor Ostern zugetragen haben. Beschädigt wurden diesmal vier Hochsitze in Isernhagen K.B. östlich der Heinrich-Könecke-Straße/K114, in Sichtweite der Wege Kircher Kämpen und Tilkentrift. Bei einem Hochsitz haben die Täter eine Seitenwand herausgetreten, die Holzleiter ist verschwunden. Auch beim zweiten Jägerstand ist eine Wand zerstört worden. Zudem wurde eine gerade erst gebaute Brücke über den Wiesenbach angehoben und ins Wasser geworfen. Bei Hochsitz Nummer drei fehlt „nur“ ein Brett, während beim letzten Hochsitz mehrere Leitersprossen zertreten wurde –augenscheinlich mit großer Gewalt.

An diesem Hochsitz haben die Randalierer eine Seitenwand herausgetreten. Quelle: privat

Helling, der die neuerlichen Beschädigungen mit Fotos dokumentiert hat, schätzt den Schaden auf etwa 1500 Euro. Zwei bis drei Personen hätten wohl einen ganzen Tag lang damit zu tun, alles wieder herzurichten. Mehr noch: „Was uns besondere Sorgen bereitet: Die Jagdzeit steht bevor. Was ist, wenn jemand morgens im Dunkeln um 4 Uhr auf einen Hochsitz klettert, und dann bricht das Ding wegen solcher Randale zusammen? Dann haben wir auch noch einen Verletzten.“

Unbekannte zerstören Schaukasten der Jugendfeuerwehr N.B .

Ratlosigkeit angesichts der Zerstörungswut herrscht auch bei den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr Isernhagen N.B.: Unbekannte haben nach Aussage von Feuerwehrsprecher Tankmar Eisfeld zwischen Mittwoch, 8. April, und Karfreitag, 10. April, den Schaukasten zerstört, den die Nachwuchsfeuerwehrleute im April 2002 als Ergänzung zu ihrem Nistkasten-Projekt aufgestellt hatten. Darin finden Betrachter insgesamt fünf Nistkästen mit je einem Nest von Star, Feldsperling, Trauerschnäpper, Blau- und Kohlmeise sowie Informationen zum jeweiligen Vogel.

Durch Steine und Splitter sind die Nester im Schaukasten beschädigt worden. Quelle: Tankmar Eisfeld (Feuerwehr)

Der Schaukasten befindet sich im Landschaftsschutzgebiet Obere Wietze, südlich von Isernhagen N.B. gelegen, am Rundweg um das Seefugium – und damit nur wenige Hundert Meter von den drei Hochsitzen entfernt, die Ende März beschädigt worden waren.

Feuerwehrmann erstattet Strafanzeige

Bereits zu Jahresbeginn hatten Randalierer die Scheibe des Schaukastens beschmiert, nun warfen sie das Glas mit Steinen ein. Dabei zerstörten sie die Scheibe, deren Splitter und die Steine wiederum beschädigten die von den Jugendlichen drapierten Nester. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir alles reparieren können“, sagt Feuerwehrsprecher Eisfeld und fügt hinzu, er habe den Schaukasten an der Ecke der beiden Wege Breitentrift und Moseldamm nun erst einmal notdürftig gesichert. Parallel dazu erstattete er Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Eisfeld bittet Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei Burgwedel zu melden.

Das sollte auch tun, wer im Umkreis der beschädigten Hochsitze Verdächtige bemerkt hat. Jäger Meinolf Helling hält es für durchaus möglich, dass die Randalierer, die es auf die Hochsitze abgesehen hatten, auch den Schaukasten der Feuerwehr zerstört haben. „Vielleicht hat da jemand Langeweile?“ Für abwegig hält das auch die Polizei in Großburgwedel nicht. „Wir prüfen auf jeden Fall, ob Zusammenhänge bestehen“, sagt eine Polizeisprecherin.

Von Frank Walter und Antje Bismark