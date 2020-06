Altwarmbüchen

Wer hat das Zaunelement am Dachrand der Heinrich-Heller-Schule in Altwarmbüchen beschädigt? Die Frage wollen die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel aufklären. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag augenscheinlich, auf das Schuldach an der Jakobistraße zu klettern und beschädigten dabei den Zaun. Die Beamten geben den entstandenen Schaden mit 300 Euro an und bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer