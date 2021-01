Kirchhorst

„Warum macht jemand denn so etwas?“ Kopfschütteln auch bei Bernd Klapproth, Sprecher des zuständigen Polizeikommissariats in Großburgwedel. Am frühen Sonntagmorgen stahlen unbekannte Täter einen Baum in Kirchhorst. Der gut dreieinhalb Meter hohe Weißdorn stand auf einer öffentlichen Fläche an der Neuwarmbüchener Straße. Mit einer Säge rückten die Diebe an und schnitten den Baum knapp über dem Erdboden ab. Außerdem zogen sie auch noch die Pfähle – die den jungen Baum halten sollten – aus der Erde und nahmen auch diese mit. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 3 und 9 Uhr. „Das wissen wir so genau, da Zeugen den Weißdorn in der Nacht gegen 3 Uhr noch an seinem Platz gesehen haben“, erläutert Klapproth. Gemeinsam mit seinen Kollegen hofft der Kriminalhauptkommissar nun auf weitere Beobachtungen von Zeugen, um den Fall aufklären zu können. Das Polizeikommissariat Großburgwedel ist unter der Nummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer