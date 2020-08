Isernhagen K.B

Bei einem Arbeitsunfall sind am Donnerstagmittag in Isernhagen K.B. zwei Handwerker verletzt worden, einer davon schwer. Die Auswirkungen des Rettungseinsatzes bekamen auch viele Autofahrer zu spüren.

Eine Passantin alarmierte um 12.10 Uhr die Einsatzkräfte. Auf der Baustelle eines Einfamilienhauses an der Dorfstraße zwischen Heinrich-Könecke-Straße und Pastorentrift war ein Baugerüst zusammengebrochen. Die beiden Handwerker, die laut Polizeisprecher Michael Bertram zuvor in zwei bis drei Metern Höhe auf dem Gerüst gestanden hatten, stürzten in die Tiefe. Während ein 49 Jahre alter Mann mit leichten Verletzungen davonkam, erlitt ein 53-Jähriger schwere Verletzungen.

Ein Notarzt und mehrere Rettungssanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten sie dabei, den Schwerverletzten aus einer rund eineinhalb Meter tiefen Grube zu retten. Nach der Erstversorgung kamen beide Männer ins Krankenhaus.

Feuerwehr sperrt die Dorfstraße

Während der Rettungsarbeiten war die Dorfstraße für rund eine halbe Stunde lang gesperrt. Laut K.B.s Ortsbrandmeister Uwe George waren insgesamt rund 15 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Unfallursache ist noch unbekannt. Die Polizei und das Gewerbeaufsichtsamt versuchen herauszufinden, warum das Baugerüst zusammenbrach.

Von Frank Walter