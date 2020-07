Isernhagen F.B

Einen flüchtigen Autofahrer sucht die Polizei und setzt dabei auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Demnach hatte eine 37 Jahre alte Frau ihren schwarzen Škoda am Sonnabend gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Lohner Weg in Isernhagen F.B. abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie erhebliche Lackschäden im Bereich der linken Seite. Sie alarmierte die Polizei, weil sich der Verursacher nach der Kollision entfernt hatte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken den Škoda touchiert hatte. Sie konnten an dem Fahrzeug eine bläuliche Farbanhaftung sichern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollten sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei Burgwedel melden.

Von Antje Bismark