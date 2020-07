Isernhagen N.B

Leichte Verletzungen hat am Dienstagmorgen eine 36 Jahre alte BMW-Fahrerin erlitten. Sie war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 7.50 Uhr auf der Straße Am Ortfelde in N.B. unterwegs und musste abbremsen, weil vor ihr ein Wagen in die Straße Zur Mühle einbiegen wollte. Dies bemerkte der 29-jährige Fahrer eines Citroën-Kleintransporters zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte auf den BMW. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin. Beide Fahrzeuge wurden zudem an den Stoßfängern beschädigt, teilte der Polizeisprecher mit.

Von Antje Bismark