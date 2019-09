Altwarmbüchen

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Altwarmbüchen verletzt worden. Ein Rettungswagen transportierte die Jugendliche, die eine Beinverletzung erlitt, in die Medizinische Hochschule Hannover.

Jugendliche stürzt auf die Straße

Das Mädchen war gegen 7.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem in Fahrtrichtung linken Bürgersteig an der Isernhagener Straße unterwegs zur Stadtbahn-Endhaltestelle. Eine 34 Jahre alte VW-Fahrerin, die von der Fritz-Reuter-Straße auf die Isernhagener Straße einbiegen wollte, übersah die Radfahrerin. Möglicherweise hatte die tief stehende Sonne die Autofahrerin geblendet, so die Polizei. Der VW stieß mit der Front gegen das Fahrrad, das Mädchen stürzte auf die Straße.

Rettungssanitäter kümmerten sich um die Erstversorgung der Verletzten. Der Sachschaden blieb gering. Ein Team der Unfallforschung der Medizinischen Hochschule dokumentierte die Unfallspuren.

Von Frank Walter