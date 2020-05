Ein Elfjähriger hat am Freitag in Isernhagen-Altwarmbüchen schwere Verletzungen erlitten. Ein Auto rammte den jungen Fußgänger auf seinem Tretroller nahe des Hornbach-Marktes.

Auto rammt Kind (11) auf Roller: Junge kommt schwer verletzt in die Klinik

