Kirchhorst

Eine 52 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall im Gewerbegebiet Erdbeerfeld in Kirchhorst schwer verletzt worden – sie erlitt einen Beinbruch. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch um 17.40 Uhr an der Ecke von Sattler- und Stellmacherstraße. Die 32-jährige Fahrerin eines Kia übersah beim Abbiegen die Fußgängerin, die gerade auf der Fahrbahn unterwegs war. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Von Frank Walter