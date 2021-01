Altwarmbüchen

Mit einem Streufahrzeug ist am Freitag gegen 11.30 Uhr eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf kollidiert. Sie wollte mit ihrem Wagen vom Seeadlerring auf die Straße Blocksberg einbiegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei übersah sie aus nicht geklärter Ursache das Streufahrzeug, das Vorfahrt hatte. Dessen Fahrer konnte wegen der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass beide Wagen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 33-jährige Beifahrer im VW leichte Verletzungen, er musste aber nicht behandelt werden.

Die Polizei gibt den Schaden am Auto mit etwa 5000 Euro an, den am Streufahrzeug mit etwa 400 Euro.

Von Antje Bismark