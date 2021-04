Isernhagen

Wie konnte es zu einem Unfall auf der Autobahn 7 zwischen Großburgwedel und Altwarmbüchen im November 2020 kommen? Auf schnurgerader, dreispuriger und leerer Straße war nachts um 2.45 Uhr ein Transporter auf ein anderes Auto aufgefahren – ungebremst. Verletzt wurde damals niemand. Vor dem Amtsgericht Burgwedel stand nun der Transporterfahrer aus Isernhagen, der an der Unfallstelle zugegeben haben soll, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Das gilt als fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung.

Unfallfahrer will nicht eingeschlafen sein

„Ich habe nicht geschlafen“, betonte der 40-Jährige nun aber im Gerichtssaal. Der Rumäne, der in Isernhagen wohnt, ließ sich von einem Dolmetscher bei der Verhandlung übersetzen. Er sei bei der Fahrt unaufmerksam gewesen, habe wohl in den Fußraum des Wagens gegriffen und dabei sei der Unfall passiert. Geschlafen habe er aber ausdrücklich nicht – strafrechtlich durchaus ein Unterschied.

Doch hatte der Mann nicht am Unfallort zugegeben, dass er geschlafen hatte? Genau diese Frage wurde zum Kernpunkt der Zeugenvernehmungen. Denn ganz offensichtlich konnte der Angeklagte damals wie heute weder Deutsch verstehen noch sprechen. Die beiden Beamten der Autobahnpolizei, die den Unfall in der Novembernacht aufgenommen hatten, erläuterten, man habe dem Mann die Rechtsbelehrung auf Rumänisch schriftlich vorgelegt. Der Angeklagte hatte diese in der Unfallnacht auch unterschrieben.

Auch auf einem weiteren Bogen habe es eine rumänische Übersetzung gegeben – der Angeklagte hatte hinter der Aussage „Ich räume die Straftat ein“ Kreuzchen und Unterschrift gesetzt. „Natürlich habe ich den Unfall verursacht“, ließ der Angeklagte über seinen Dolmetscher erklären, warum er dort auf dem Blatt sein Kreuzchen gemacht habe. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass es um mehr gehe – er habe nur die Schuld am Unfall einräumen wollen.

Polizei nimmt Zeugenaussage mit Google-Übersetzer auf

Hatten die Polizisten ihn also ausreichend über den Tatvorwurf aufgeklärt? Man habe mit Google-Übersetzer gearbeitet, um seine Aussage aufzunehmen, betonten die Beamten. Welche konkreten Fragen und Sätze man dem Angeklagten auf Rumänisch mit dem Handy gezeigt hatte, daran konnten sich beide Polizisten nicht mehr erinnern. „Aber die Worte Schlafen, Unfall, Straftat und müde waren garantiert dabei“, versicherte einer der beiden Polizisten. Der Angeklagte habe damals auch mit einem Nicken reagiert. „Wir hatten keinen Zweifel daran, dass er uns verstanden hat.“ Der Verteidiger stellte das in Abrede – zumal die Übersetzung per Google und Handy auch im Protokoll jener Unfallnacht nicht vermerkt worden war.

Belastend für den Isernhagener war jedoch neben den Unfallumständen – mitten in der Nacht, gerade Straße, kein Verkehr – auch die Aussage des Autofahrers, auf den der Transporter aufgefahren war. „Ich habe den Transporter im Rückspiegel gesehen“, erinnerte sich dieser. „Normalerweise scheren die Fahrzeuge dann ja kurz vorher links zum Überholen aus. Aber der tat das nicht, und dann knallte es.“ Er sei ausgestiegen und habe das Gespräch mit dem Unfallfahrer gesucht, weil überhaupt nicht klar war, wie das passieren konnte.

Auch der Zeuge setzte damals auf Übersetzungen – jedoch nicht mit Google, sondern mit den Händen. „Ich habe ihn gefragt, ob er eingeschlafen ist“, sagte der Zeuge und zeigte, wie er beide Hände an die Wange gehalten und den Kopf schrägt gelegt hatte, um dem Unfallfahrer das Schlafen zu symbolisieren. Der Angeklagte habe damals genickt.

Urteil: Fünf Monate Fahrverbot und 1500 Euro Geldstrafe

Auch wenn die Zeugenbefragung letztlich zumindest für den Verteidiger viele Fragen zurückließ und er einen Freispruch gern gesehen hätte – es kam zum Urteil. Ein fünfmonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro hat der Isernhagener nun zu begleichen. „Sie sind nicht vorbestraft und das ist auch etwas anderes, als wenn sich jemand betrunken ans Steuer setzt“, betonte Amtsrichter Michael Siebrecht. Dennoch sei für ihn aufgrund der Umstände des Unfalls und der drei Zeugenaussagen, die alle bestätigten, dass der Mann zugegeben hatte, eingeschlafen zu sein, die Schuld bewiesen.

Eine gute Nachricht für den Angeklagten gab es dennoch zum Abschied: Da dieser schon seit November auf seinen Führerschein verzichtet, war das verhängte Fahrverbot bereits abgegolten – den Führerschein gab es noch im Gerichtssaal zurück.

Von Carina Bahl