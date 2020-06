Altwarmbüchen/Kirchhorst

Nach einem Beinahezusammenstoß mit einem Linienbus zwischen Altwarmbüchen und Kirchhorst ist ein Autofahrer am Dienstagnachmittag geflüchtet. Nun ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Unbekannten.

Der Linienbus des Unternehmens Regiobus war gegen 14.45 Uhr aus Kirchhorst kommend auf der Kreisstraße 112 in Richtung Altwarmbüchen unterwegs. Ein Autofahrer verließ zu diesem Zeitpunkt die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Süden an der Anschlussstelle Altwarmbüchen/ Kirchhorst. An der Einmündung zur K112 bog er nach rechts auf die Hannoversche Straße in Richtung Altwarmbüchen ab. Dabei missachtete der Unbekannte die Vorfahrt des Linienbusses.

Polizei sucht nach einem dunklen Wagen

Der Busfahrer muss stark abbremsen, um einen Zusammenprall vermeiden. Durch das Bremsmanöver verlor jedoch ein im Bus sitzender Fahrgast den Halt: Der 29 Jahre alte Mann prallte gegen die Scheibe des Busses und erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung zur Behandlung ins Krankenhaus. Laut einem Polizeisprecher befanden sich noch weitere Fahrgäste im Bus. Diese überstanden die Vollbremsung jedoch unverletzt, ebenso der Busfahrer.

Nach dem Unfallverursacher sucht nun die Polizei. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel zu melden. Eine Beschreibung zum Autofahrer gibt es bislang nicht. Von seinem Wagen ist lediglich bekannt, dass es um einen dunklen, vermutlich schwarzen Wagen handelte – wahrscheinlich ein VW Golf.

Von Frank Walter