Altwarmbüchen

Unfallflucht in Altwarmbüchen: Ein unbekannter Autofahrer rammte mit seinem Fahrzeug ein Wohnmobil auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Ernst-Grote Straße. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, suchte der Fahrer das Weite. Der Unfall ereignete sich am Sonnabend in der Zeit zwischen 12.30 und 13.30 Uhr.

Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sich melden. Die Beamten des zuständigen Kommissariats in Großburgwedel sind unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer