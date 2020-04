Altwarmbüchen

Böse Überraschung für einen Autobesitzer: Als dieser am Mittwochvormittag am Crendel-Center an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen zu seinem grauen VW Touran zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Wagen beschädigt war. Am linken hinteren Radkasten und am Stoßfänger fanden sich Kratzer, die ein anderer Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinterlassen hatte. Ereignet haben muss sich die Unfallflucht zwischen 11.30 und 12 Uhr, die Reparatur dürfte rund 500 Euro kosten. Zeugen sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter