Isernhagen H.B

Einen Schaden von etwa 1000 Euro musste ein Anwohner der Straße Roggenhof in Isernhagen H.B. am Donnerstagmittag an seinem Zaun feststellen. Ein unbekannter Autofahrer hatte offenbar irgendwann seit Mittwoch, 13 Uhr, beim Rangieren nicht aufgepasst und sich dann nach dem Unfall aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines weißen Wagens –entsprechende Lackspuren fanden sich an der Unfallstelle. Die Ordnungshüter stellten zudem Kleinteile aus Kunststoff sicher, die vom Wagen des Unfallverursachers stammen. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Kommissariat Großburgwedel melden.

Weitere Nachrichten von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker.

Von Frank Walter