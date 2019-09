Altwarmbüchen

Ein unbekannter Autofahrer hat beim Ein- oder Ausparken auf dem Porta-Parkplatz an der Opelstraße einen dort abgestellten weißen BMW beschädigt. Trotz der Lackkratzer am vorderen linken Stoßfänger verließ der Verursacher unerlaubt den Unfallort. Geschehen ist dies entweder am Mittwoch zwischen 17.30 und 19.10 Uhr oder am Donnerstag zwischen 11.10 und 12.30 Uhr. In der Zwischenzeit hatte die Fahrerin des BMW ihr Fahrzeug laut Polizei lediglich in der eigenen Garage abgestellt. Zeugen der Unfallflucht sollen sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Sandra Köhler