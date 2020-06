Altwarmbüchen

Erneut meldet die Polizei eine Unfallflucht in Altwarmbüchen – diesmal jedoch nicht auf einem der Großparkplätze im Gewerbegebiet, sondern im Zentrum. Ein unbekannter Autofahrer hat im Zeitraum von Sonnabend, 12 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, an der Bothfelder Straße einen am Straßenrand geparkten, dunkelgrauen Opel Corsa gerammt. Anschließend flüchtete er. Zurück blieben Dellen und Kratzer an der hinteren Stoßstange und einem der Kotflügel. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Zeugen sollten sich an das Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, wenden.

Von Frank Walter