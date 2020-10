Altwarmbüchen

Die Polizei sucht einen flüchtigen Unfallfahrer, der am Mittwoch zwischen 13 und 18.20 Uhr einen Toyota an der Straße An der Riehe in Altwarmbüchen beschädigt hat. Laut Polizei stand der weiße Toyota dort in einer Parkbucht am Straßenrand. Als der Besitzer zurück zu seinem Wagen kam, entdeckte er Kratzer und Dellen am hinteren Kotflügel sowie an der Stoßstange. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugen sollten sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl