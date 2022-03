Altwarmbüchen

Im Eingangsbereich der ehemaligen Heinrich-Heller-Hauptschule türmen sich an diesem Freitag Betten, Matratzen und Kühlschränke. Noch weisen Schilder an den Türen auf das Impfzentrum hin, das die Gemeinde in der leer stehenden Schule an der Jacobistraße in Altwarmbüchen im Dezember eröffnet hatte. Jetzt aber soll das Gebäude einen neuen Zweck erfüllen: Es soll bis zu 60 Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, ein neues Zuhause auf Zeit bieten.

Großeinkauf: Die Gemeinde hat 100 Betten, Matratzen und Kühlschränke für die Großunterkunft besorgt. Quelle: Carina Bahl

Sechs Personen können in jedem Klassenzimmer wohnen

„Es ist das zweite Mal, dass die leere Schule uns mehr als dienlich ist“, sagt Bürgermeister Tim Mithöfer. Eigentlich ist es sogar schon das dritte Mal: Die Hauptschule war Quartier für die Kita Birkenwäldchen, nachdem der Neubau nicht schnell genug fertig geworden war. Im Dezember 2021 folgte dann das Impfzentrum in der Hauptschule. Jetzt bietet es die passende Infrastruktur für die Geflüchteten. Die große Schulküche verschafft den Menschen die Möglichkeit, selbst zu kochen. Direkt vor der Tür gibt es viel Platz und passende Geräte für die Kinder zum Spielen. Mithöfer könnte sich auch den Werkraum der Schule als Spielzimmer vorstellen. In den Umkleiden der direkt angrenzenden Sporthalle stehen ausreichend Duschen zur Verfügung. Und die hellen Klassenräume, ausgestattet mit Regalen und Waschbecken, bieten Platz für jeweils sechs Betten, einen Kühlschrank und das Nötigste.

Die Betten sind aufgebaut: Bürgermeister Tim Mithöfer (links) und Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster zeigen einen Klassenraum, in den bald Geflüchtete aus der Ukraine einziehen könnten. Quelle: Carina Bahl

Private Unterkünfte sind Anfang der Woche wohl komplett belegt

„Großunterkünfte waren von Anfang an unser Plan B, vielleicht auch nur Plan C“, betont Mithöfer. Doch so groß die Hilfsbereitschaft der Isernhagenerinnen und Isernhagener beim Melden von privatem Wohnraum auch bisher gewesen sei – „spätestens Anfang nächster Woche werden wohl alle belegt sein“, sagt der Bürgermeister. Wer noch etwas anzubieten habe, könne sich weiterhin per E-Mail an ukraine@isernhagen.de ans Rathaus wenden.

Hauptschule als Unterkunft: Die Betten sind in den Klassenräumen aufgebaut. In der Sporthalle gibt es ausreichend Duschen. Quelle: Carina Bahl

Noch ist unklar, wann und wie viele Menschen aus der Ukraine in Isernhagen tatsächlich eintreffen und wie lange sie bleiben werden. Fest steht nur: Täglich kommen neue Geflüchtete an. „Und dann brauchen wir für sie sofort ein Dach über dem Kopf“, sagt Mithöfer. Frauen und Kinder würden in Isernhagen niemals auf der Straße stehen gelassen. Umso wichtiger sei die größere Unterkunft in der Heinrich-Heller-Schule. Zwei weitere Unterkünfte für zusammen rund 50 Personen prüft die Gemeinde gerade in Isernhagen H.B., sagt Ordnungsamtsleiter Jörg Schuster.

Impfzentrum zieht die Sporthalle – Vereine müssen ausweichen

Die neue Unterkunft in der ehemaligen Hauptschule ist der Grund, warum das Impfzentrum, das stets montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr dort öffnet, vom Erdgeschoss der Schule direkt nebenan in die Sporthalle umgezogen ist. „Die Impfquote in der Ukraine liegt bei 35 Prozent“, sagt Mithöfer. Es sei also gut, wenn das Impfangebot so nah an der Unterkunft bestehe. Aber auch den Isernhagenerinnen und Isernhagenern wolle man weiterhin das Angebot unterbreiten, sich ohne Termin wohnortnah die Corona-Schutzimpfung geben zu lassen. Das bedeutet aber auch: Die Sporthalle an der Jacobistraße steht ab sofort nicht mehr für die Sportvereine zur Verfügung. „Das Verständnis der Sportvereine für diese Entscheidung war wirklich groß“, sagt Mithöfer. Auch wenn er wisse, wie schade es für die Clubs sei, jetzt – nachdem sie nach langer Zeit endlich wieder starten konnten – auf die Halle zu verzichten.

Die Sporthalle an der Heinrich-Heller-Schule ist ab sofort für Vereine gesperrt: Dort befindet sich jetzt das Impfzentrum. Quelle: Carina Bahl

Freizeitangebote für Kinder sind in Planung

Die Priorität der Gemeinde liegt laut Bürgermeister aktuell noch bei der Unterbringung der Geflüchteten. In den nächsten Wochen müsse man dann darüber nachdenken, wie sich Kinder in die eigentlich bereits vollen Kitas integrieren ließen. „Wir werden auch mit den Vereinen und dem Helfernetzwerk sprechen, wie wir Freizeitangebote für die Kinder schaffen können“, sagt Mithöfer. Das Kita-Problem sei vielleicht gar nicht so groß. „Es handelt sich um traumatisierte Kinder und Menschen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind. Viele Familien wollen ihre Kinder erst einmal bei sich behalten“, sagt der Bürgermeister. Das Wichtigste sei es nun erst einmal, dass die Menschen in Isernhagen in Ruhe ankommen könnten – physisch wie psychisch. Der Dank gelte den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die mit vollem Einsatz dabei unterstützten und spendeten. „Die Spenden sind in der Masse wirklich ausreichend“, sagt Mithöfer. Er geht fest davon aus, dass sobald die ersten Menschen in der Schule ihre Zimmer beziehen würden, viele Bürgerinnen und Bürger wieder schnell mit Sach- und Spielzeugspenden dabei wären.