Isernhagen N.B.

Vor dem Jugendtreff in Isernhagen N.B. ist es still. Es weht ein leichter Wind und anstelle des Verkehrslärms der Ortsdurchfahrt ist Vogelgezwitscher zu hören. Hier ist es grün und der Blick auf das angrenzende Feld ist weit. Ein auffällig rotes Eichhörnchen überquert mit etwas Grünem im Mund den Sandweg und verschwindet im angrenzenden Gebüsch. So sieht einer der unzähligen Arbeitsplätze der Baumkontrolleurin Kerstin Lohrengel aus.

Pflanzen – die sind Lohrengels Leidenschaft. Bereits in ihrem vorherigen Beruf als Landschaftsgärtnerin hat sie es lieben gelernt, draußen im Grünen zu arbeiten. Anschließend hat sie sich mit einem Lehrgang zur Fachagrarwirtin Baumpflege und -sanierung weiter spezialisiert und arbeitet seit November 2017 als erste Baumkontrolleurin der Gemeinde Isernhagen. Denn ihre Lieblinge, das sind die Bäume, weil sie eben die größten Pflanzen sind, sagt sie.

Unter den Blätterdächern sorgt sie seitdem dafür, dass die Bäume der Gemeinde nicht zur Gefahr für Passanten werden. „Eine Baumkontrolle ist eine visuelle Beobachtung des Baumes von der Wurzel bis zur Krone“, sagt Lohrengel. Sie tastet sich dabei von unten nach oben vor – achtet zunächst auf Risse im Boden und betrachtet dann die Wurzelanläufe, den Stamm und die Krone. Insgesamt gibt es pro Baum 25 Merkmale zu beachten, um eine Aussage zu seiner Gesundheit und Standfestigkeit treffen zu können.

Vier Berufsjahre, 6200 Bäume

Um den Überblick zu behalten, trägt Lohrengel alle abgenommenen Bäume auf ihrem Tablet in ein Baumkataster ein. Das ist ein Verzeichnis, in dem die Bäume über GPS auf einer Karte vermerkt werden. Als Lohrengel auf dem Bildschirm auf einen Baum tippt, öffnet sich ein Schreibprogramm in dem sie die Höhe, den Stammdurchmesser oder einen unter Umständen festgestellten Pilzbefall vermerkt.

Die Kartierung aller öffentlichen Bäume in Isernhagen ist eine Langzeitaufgabe. In ihren vier Berufsjahren hat Lohrengel etwa 6200 Bäume in das Kataster aufgenommen – von geschätzten 16.000. Arbeit hat sie also genug, vor allem, da der Altbestand regelmäßig kontrolliert werden muss.

Ein Blick in die Baumkrone verrät der Baumkontrolleurin so einiges über die Gesundheit der Eiche. Quelle: Nina Andresen

An einem besonders alten Baum zeigt Lohrengel, wie eine routinemäßige Kontrolle abläuft: Bei der imposanten Eiche handelt es sich um ein Naturdenkmal, das über 250 Jahre alt ist und einen Stammdurchmesser von stolzen eineinhalb Metern hat. Die Höhe des Baumes wurde zuletzt 2015 mit 20 Metern in das Verzeichnis eingetragen. Deshalb tritt Lohrengel jetzt genau 20 Schritte zurück und misst mit einem Höhenmesser nach, ob der Baum seitdem gewachsen ist. Und tatsächlich: Der Baum ist jetzt 26 Meter hoch.

Die Baumkontrolleurin beginnt damit, nach einem prüfenden Blick von unten nach oben, den Stamm der Eiche rundherum abzuklopfen, um Höhlungen im Stammesinneren festzustellen. In dem Baum klafft ein unübersehbares Loch. „Früher hat man baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt“, sagt Lohrengel. „Der Pilz wurde dann ganz einfach ausgefräst und das Loch ausgemauert oder wie in diesem Fall verbolzt.“ Heute würden solche Eingriffe nicht mehr durchgeführt, so Lohrengel.

In diesem speziellen Fall dürfe sie selbst auch nur aus Verkehrssicherungsgründen, nicht aber zum Erhalt des Baumes Hand anlegen. Das ist nämlich die Aufgabe der unteren Naturschutzbehörde.

Eiche leidet unter Pilzbefall

Für den Laien ist der Pilz, von dem Lohrengel spricht, nicht zu sehen, doch das geschulte Auge der Kontrolleurin erkennt sofort: Die Eiche ist befallen. „Es handelt sich um den Schwefelporling, der das Kernholz befällt“, sagt Lohrengel und betrachtet das Rindenbild genauer. Dieses sei an den Wurzelanläufen flacher. „Der Baum versucht praktisch, dem Pilz davonzuwachsen“, sagt sie. Abgesehen von dem Pilz Myzel bewohnen auch gleich mehrere Spechte die Eiche. Lohrengel zählt insgesamt sieben Spechthöhlen.

Eine Kontrolle wie diese muss in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Bei Bedarf nutz Lohrengel sogar einem Hubsteiger, mit dem sie auch hohe Bäume erreichen kann. Wie oft die Baumkontrolleurin mit ihrem Kataster und dem Rest der Ausrüstung einem Baum auf den Zahn fühlt, hängt aber von ganz individuellen Umständen ab. So stelle ein Jungbaum für die Verkehrssicherung ein viel geringeres Risiko dar als eine alte Pappel – zumal es sich hierbei um eine recht brüchige Baumart handelt.

Außerdem sei der Zustand des Baumes ausschlaggebend – sowie der Ort, an dem er wächst. An einem Spielplatz oder einer frequentierten Straße müsse der Bestand dementsprechend öfter kontrolliert werden als auf dem Feld. Dort schaue Lohrengel ungefähr alle 18 Monate vorbei. Insgesamt kann die Kontrolleurin aber ein positives Fazit ziehen. Den Bäumen in Isernhagen geht es alles in allem gut – wenn man vom Trockenstress der vergangenen Jahre mal absieht.

Von Nina Andresen