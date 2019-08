Isernhagen H.B

Schleppjagden sind in Isernhagen nicht nur ein sportliches Vergnügen für die Reiter. Auch etliche Schaulustige schließen sich der Jagdgesellschaft Jahr für Jahr an. So war es auch am Mittwochabend bei „Isernhagen Ursulum“: Bei strahlender Abendsonne verfolgten die Zuschauer zunächst eine halbe Stunde lang auf der Wiese neben Voltmers Hof in H.B. das Stelldichein mit Jagdhorn-Klängen des Ensembles Rallye Trompes de la Bruyère. Dann ging es für sie dicht an dicht auf sechs Traktoranhängern mit der Jagdgesellschaft in die Feldmark.

Ursula Bülthuis ist Namensgeberin des „Ursulum“

An der Seite von Jagdherrin Ursula Bülthuis, der Namensgeberin des „Ursulum“, stand der junge Maximilian Scharf. „Der Tradition nach teilen sich die Jagdherrschaft jeweils die älteste und der jüngste aktive Jagdreiter aus dem Reit- und Fahrverein Isernhagen“, erläuterte Bülthuis. Der 21-jährige Scharf zeichnete zum ersten Mal verantwortlich für die rund zehn Kilometer lange Jagdstrecke mit etwa 20 festen Hindernissen und etlichen Hecken und Gräben.

Camille von Dungerns Tochter begleitet Niedersachsenmeute

Rund 70 Reiter jagten der Niedersachsenmeute hinterher. Weil Camille von Dungern wegen einer Verletzung seine schnellen Foxhounds nicht selbst begleiten konnte, übernahm das seine Tochter Celestina. „Die Hunde sind gut drauf, sehr schnell heute und schwer zu halten“, kündigte sie den Reitern an – und los ging es.

Hubertusjagd folgt am 3. November 2019

„Das war wieder eine tolle Jagd“, resümierte die Jagdherrin nach der 90 Minuten langen Schleppjagd. Bülthuis will so lange, wie es geht, die beliebte Veranstaltung auf die Beine stellen. „Immer wieder gibt es positive Resonanz von Reitern und Besuchern – und die beflügelt.“ Bülthuis freut sich auch schon auf die Hubertusjagd, die am 3. November über die Bühne geht. „Dann auch in gesetztem Tempo – und auch wieder bei guter Laune.“

Von Katerina Jarolim-Vormeier