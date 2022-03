Altwarmbüchen

Im März gibt es noch freie Plätze in den Kursen der Volkshochschule (VHS) in Isernhagen. Neu startet dazu der Kurs „Tao Yoga und Qi Gong: Wecke Deine Lebenskraft“ am 18., 19. und 20. März. An dem Wochenende lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Basiswissen aus dem Tao Yoga: Übungen und Meditationen. Ergänzt werden diese durch eine einfache Qi-Gong-Form, die sich leicht in den Alltag integrieren lässt. Vorkenntnisse braucht es dazu nicht.

Kurse zu Gesundheit und Technik

Zusätzlich sind noch Plätze im Kurs „Darmgesundheit und Immunsystem“ am 14. und 21. März frei. Ein „Windows 10 – Intensiv-Seminar“ bietet die VHS am 19. März an. Mit nützlichen Apps zu arbeiten, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Kurs am 29. März.

Die Geschäftsstelle der VHS, Hannoversche Straße 23, ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Dort können sich Interessierte beraten lassen und persönlich anmelden. Auch außerhalb der Öffnungszeiten ist die VHS unter Telefon (05 11) 2 20 82 22 erreichbar. Alternativ können sich Interessierte auch im Internet auf der Seite www.vhs-ostkreis-hannover.de anmelden.