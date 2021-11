Isernhagen

Die Volkshochschule (VHS) Ostkreis-Hannover hat unlängst ihr Herbstprogramm gestartet. Gleichwohl gibt es im Kursangebot in Isernhagen noch einige freie Plätze. Das Angebot ist breit gefächert und reicht von Kochkursen mit freier Rezeptwahl und zum Abnehmen über Tao-Yoga sowie Qigong bis hin zu Smartphone-Kursen. Zudem gibt es Tipps und Tricks für die Gestaltung eines Fotobuchs.

Lesen Sie auch VHS Ostkreis Hannover stellt neues Programm für Herbst vor

Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen Gerichte selbst

„Kochwundertüte“ heißt ein Kurs, bei dem sich zwei bis drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Gerichte aus beispielsweise deutscher, asiatischer, italienischer oder orientalischer Küche selbst auswählen können. Zum gemeinsamen Spaß am Herd bringen die Hobbyköche eine Schürze, zwei Handtücher und Behälter für eventuelle Überbleibsel mit. Anmeldungen mit Rezeptwunsch sind bis 5. November möglich. Los geht es dann am Freitag, 12. November um 18 Uhr in der Schulküche der IGS in Altwarmbüchen.

Um neue, leichte Rezepte geht es beim Kursangebot „Klasse statt Masse“. Ernährungstherapeutin Annette Blikslager verrät diverse Rezepte, wie man abnimmt, das Gewicht hält und dennoch mit Genuss isst. Die Ernährung basiert auf frischem Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten, kalt gepressten Pflanzenölen und sättigenden Eiweißbeilagen aus Fisch, Fleisch, Eiern und Käse. Sie informiert auch über den Stoffwechsel. Der Kurs ist für Mittwoch, 17. November, von 18 bis 21.45 Uhr in der Schulküche in Altwarmbüchen geplant.

Yoga und Qigong

Tao Yoga soll die Gesundheit, die Vitalität und die Leistungsfähigkeit fördern und körperliche und emotionale Spannungen lösen. Ergänzt werden die entsprechende Übungen durch eine einfache Qigong-Form: Die sanften fließenden Bewegungen sollen zu innerer Ruhe und Ausgeglichenheit führen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen bei dem Wochenendkurs „Tao-Yoga und Qigong: Wecke Deine Lebenskraft“ am Freitag, 12. November, von 18 bis 21.15 Uhr, Sonnabend, 13. November, von 10 bis 16.45 Uhr und Sonntag, 14. November, von 10 bis 13.15 Uhr bequeme Kleidung tragen.

Es dreht sich viel um Technik

Mitarbeiter Paul Sunder gibt Tipps und Tricks wie aus digitalen Bildern ein Fotobuch gestaltet wird am Montag, 15. und Donnerstag, 18. November, jeweils von 9.30 bis 12.45 Uhr. Viele Hobbyfotografen bewahren ihre Fotos auf ihrem Rechner auf. Allerdings schauen Sie die Aufnahmen selten an, weil sie auf digitalen Speichermedien oft in Vergessenheit geraten.

In einem weiteren Kurs am Montag, 29. November sowie Donnerstag, 2. Dezember, jeweils von 9.30 bis 12.45 Uhr informiert über den einfachen Umgang mit dem iPad und iPhone. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, sich in WLAN-Netze etwa im Urlaub einzuwählen, und wie sie ihre E-Mails und SMS abrufen und bearbeiten. Ein Vertiefungskurs ist am Montag, 13. Dezember, und Donnerstag 16. Dezember jeweils von 9.30 bis 12.45 Uhr geplant.

Ums Android Smartphone und Tablet dreht sich ein Kurs am Dienstag, 30. November. Dabei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie über das Smartphone via SMS, What’s App oder E-Mail mit anderen in Kontakt bleiben.

Anmeldungen sind in der Geschäftsstelle und online möglich

Für Anmeldungen und Beratungen ist die VHS-Geschäftsstelle an der Hannoverschen Straße 23 in Altwarmbüchen montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Zudem ist sie unter Telefon (0511) 2208222 auch außerhalb dieser Öffnungszeiten zu erreichen. Der Anruf wird automatisch an die Geschäftsstelle in Lehrte weitergeleitet. Onlineanmeldungen sind über die Homepage www.vhs-ostkreis-hannover.de möglich. Für den Besuch eines Kurses oder einer Veranstaltung der VHS Ostkreis Hannover gilt die 3-G-, für Ernährungs- und Kochkurse die 2-G-Regel.

Von Katerina Jarolim-Vormeier