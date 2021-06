Isernhagen

Die Corona-Pandemie hat den Terminplan der Volkshochschule Ostkreis Hannover durcheinandergewirbelt. Aufgrund der Unterrichtsunterbrechung hat die VHS nun zahlreiche Kurse neu terminiert und bietet dabei auch ein sportliches Sommerprogramm in Isernhagen an.

Die aktualisierten Termine lassen sich auf der Homepage www.vhs-ostkreis-hannover.de in den Kursdaten ersehen. Manche Kurse plant die VHS für das kommende Herbstsemester ab September neu ein. Das Programm wird Ende Juli oder Anfang August veröffentlicht.

Interessierte machen Yoga und Pilates an der frischen Luft

Im Juli bietet die VHS ein Sommerprogramm an, dessen Kurse allesamt auf dem Außensportplatz hinter der Sporthalle der Heinrich-Heller-Schule, Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen, stattfinden. Dabei ist ein Mindestabstand einzuhalten, Umkleidemöglichkeiten stehen vor Ort nicht zur Verfügung, die Teilnehmer müssen ihre eigenen Materialien oder Matte mitbringen. Bei Regen finden die Kurse an dem entsprechenden Tag nicht statt und werden auch nicht berechnet. Die Gebühren werden deshalb erst am Ende des Kurses abgebucht. Im Zweifelsfall erfolgt die Info zu Absagen über die Dozenten oder die VHS per Telefonkette, E-Mail oder Whatsapp.

Das Angebot „Pilates Sommerkurs-Outdoor“ (45 Euro, Kursnummer: T 300 312) unter der Leitung von Nicolas Moreno Lorite findet vom 5. Juli bis 30. August immer montags von 17 bis 18 Uhr statt. Bei „Fitness und Kondition-Outdoor“ mit Dieter Ilius sind Interessierte immer montags von 20 bis 21 Uhr richtig, und zwar ebenfalls vom 5. Juli bis 30. August (47 Euro, Kursnummer: T 300 332).

„Wirbelsäulengymnastik-Outdoor“ (38 Euro, T 300 232) steht vom 7. Juli bis 25. August mittwochs von 13.15 bis 14.15 Uhr auf dem Programm. Auch diesen Kurs leitet Nicolas Moreno Lorite. Mit Christine Fischer können Interessierte „Fitness durch Intervalltraining-Outdoor“ (36 Euro, Kursnummer: T 302 092-S) erlangen, und zwar donnerstags vom 8. Juli bis 12. August jeweils von 20 bis 21 Uhr. „Yoga-Outdoor“ (53 Euro, Kursnummer: T 300 372) mit Heike Roziewski schließlich steht vom 7. Juli bis 11. August mittwochs von 17.45 bis 19.15 Uhr auf dem Programm.

Interessierte können die Malerei kennen lernen

Seit vielen Jahren treffen sich die Teilnehmer des VHS-Kurses „Acryl- und Ölmalerei“ unter der Leitung von Petra Matthaei jeweils am Dienstagvormittag zum Malen in der Begegnungsstätte auf dem Isernhagenhof. Ihre Werke präsentieren die Teilnehmer gern auch in Ausstellungen. Die Gruppe lädt Interessierte zu einem kostenfreien Schnuppertag am Dienstag, 29. Juni, von 9.30 bis 12 Uhr ein. Vorkenntnisse und Anmeldungen zum Schnuppern sind nicht erforderlich.

Die Geschäftsstelle der VHS, Hannoversche Straße 23 in Altwarmbüchen, ist ab 2. August wieder montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Telefonisch erreichen Interessierte die VHS unter Telefon (0511) 2208222.

Von Frank Walter