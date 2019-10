Isernhagen

In Zeiten von Smartphones und Computern setzt die Volkshochschule ( VHS) Ostkreis Hannover bei der politischen Bildung auch auf digitale Lernmethoden. Im aktuellen Programmheft finden sich im November und Dezember zwei Onlinekurse, die die Teilnehmer von zu Hause aus absolvieren können.

Online-Kurs thematisiert Rechtspopulismus

Thema am Donnerstag, 21. November, ist zum einen der Rechtspopulismus in Deutschland. Viele Menschen hätten das Gefühl, dass die Gesellschaft immer mehr auseinanderdriftet, heißt es in der Kursbeschreibung. Deshalb widmet sich der Politikwissenschaftler Richard Gebhardt bei dieser Veranstaltung unter anderem den Fragen: Wie bedroht der Rechtspopulismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und wie können Einzelpersonen und die Gesellschaft zu mehr Solidarität beitragen? Gebhardts Arbeitsschwerpunkt ist vor allem die extreme und populistische Rechte in der Bundesrepublik.

Klima ist Thema im Dezember

Der zweite Online-Kurs greift am Mittwoch, 11. Dezember, die Problematik des globalen Klimawandels auf. Im Mittelpunkt steht dabei die Weltklimakonferenz (COP), die vom 2. bis 13. Dezember in der chilenischen Hauptstadt Santiago stattfinden wird. Der Kurs will einen Blick hinter die Kulissen der COP werfen und über die dort vereinbarten Klimaziele und aktuellen Ergebnisse informieren. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem WWF Deutschland und der Helmholtz-Klimainitiative REKLIM. Letztere arbeitet mit neun Forschungszentren zusammen, um die regionalen Klimaänderungen zu analysieren.

Für die beiden Onlinekurse brauchen die Teilnehmer lediglich einen eigenen Computer. Anstatt in die Außenstellen der Volkshochschule zu gehen, erhalten sie nach der Anmeldung einen Link per E-Mail. Dieser führt am Vortragsabend zu einem Livestream, der die Veranstaltung in Echtzeit überträgt. Über eine Onlineplattform können die Teilnehmer zudem Fragen an die Moderatoren übermitteln und so das Gespräch mitbestimmen.

Die Online-Kurse der Volkshochschule Ostkreis Hannover finden am Donnerstag, 21. November, und Mittwoch, 11. Dezember, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt. Beide Veranstaltungen kosten jeweils 5 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle an der Hannoverschen Straße 23 montags, mittwochs und freitags unter Telefon (0511) 2208222 von 9 bis 12 Uhr entgegen. Ansonsten können sich Teilnehmer ebenfalls auf www.vhs-ostkreis-hannover.de anmelden.

Lesen Sie auch:

100 Jahre Volkshochschule Ostkreis Hannover

Von Laura Beigel