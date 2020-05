Isernhagen

Die Vermessung der Räume – so lässt sich die Arbeit für die Geschäftsführerin der Volkshochschule ( VHS) Ostkreis in dieser Woche zusammenfassen. Denn Elke Vaihinger muss mit ihrem Team für jeden Raum im VHS-Gebäude an der Hannoverschen Straße die Größe ermitteln. „Erst danach können wir sagen, welcher Kurs wo und wann starten kann“, sagt Vaihinger, die parallel dazu alle Dozenten nach ihrer Einsatzmöglichkeit abfragt.

Denn auch die VHS kann – wie die allgemeinbildenden Schulen – ihren Betrieb langsam hochfahren und ab 25. Mai mit den Kursen beginnen. Schon jetzt stehen Eckpunkte fest: Die Gymnastik- und Entspannungskurse gehen in diesem Semester nicht weiter, weil die Schulsporthallen geschlossen sind. Auch die Kochkurse fallen komplett aus, weil weder Dozenten noch Teilnehmer in die Küchen der Schulen gehen dürfen. Und alle Seminare, die normalerweise in den Begegnungsstätten angeboten werden, gibt es in diesem Semester ebenfalls nicht mehr, weil die Gebäude wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen bleiben.

Gibt es Unterricht im Wechselmodell an der VHS ?

Deshalb konzentriere sich nun alles auf das Stammgebäude, zu dem Vaihinger schon jetzt ein Nachteil einfällt: „Eigentlich sollte die Besucher des Gebäudes einen getrennten Eingang und Ausgang nutzen, wir haben hier aber nur eine Tür“, sagt sie. Das bedeute unter dem Gesichtspunkt der Infektionsgefahr ein Nadelöhr – außer der Raumfrage muss die VHS-Chefin nun auch die Frage nach einem unterschiedlichen Unterrichtsbeginn der Kurse lösen. Klar sei, dass sie versuchen werde, die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren.

Kleinere Sprachgruppen mit bis zu sieben Teilnehmern ließen sich nach ersten Messungen problemlos unterbringen, ab zehn Lernenden wird es schwieriger. Denkbar sei ein Wechselmodell zwischen Präsenzunterricht in der einen, digitalem Angebot in der anderen Woche. „Das funktioniert ja auch in vielen Schulen, wir müssen allerdings die technische Ausstattung der Teilnehmer berücksichtigen“, sagt die Geschäftsführerin. Als kleiner Glücksfall in der Rechnung mit so vielen Unbekannten gelten die Computerkurse, für die das Wechselmodell unkompliziert funktionieren könnte. Die Kurse zu teilen und die Gruppen einzeln zu unterrichten, würde die Kosten verdoppeln.

VHS verbucht Einnahmeverluste von 250.000 Euro

Und schon jetzt geht Vaihinger von Einnahmeverlusten von 250.000 Euro aus. Sie nennt drei Gründe für diese Einbußen. „Das Semester lief gerade etwa fünf Wochen, als der Lockdown kam, das entspricht nicht einmal einem Drittel des Semesters. Der ausgefallene Unterricht kann aus zeitlichen und räumlichen Gründen nicht vollständig nachgeholt werden. Auch wenn wir den Betrieb wieder aufnehmen, können die Kurse vermutlich nicht in der bisherigen Weise und Anzahl angeboten werden.“

Für die fest angestellten Mitarbeiter sei Kurzarbeit beantragt und die Arbeitsleistung auf 20 Prozent reduziert worden, sagt Vaihinger. Honorarkräfte hatten die Möglichkeit, über verschiedene Einrichtungen Fördergelder zu erhalten. Für einige Kursleiter blieb allerdings nur der Weg zur Bundesagentur für Arbeit und der Antrag auf Grundsicherung.

Sie rücken jetzt ebenso wie ihre Schüler in den Fokus. Wer kann mit welcher Stundenzahl wann seinen Kurs geben? Wie flexibel sind Dozenten, beispielsweise bei Sprachen, mit einer digitalen Stunde? Und kommen überhaupt alle Schüler zurück oder verzichten sie als Risikopatient auf den Kurs? Antworten auf diese Fragen erhält die Geschäftsführerin erst schrittweise. Am Sonntag schickte sie eine E-Mail an 3000 Teilnehmer mit den ersten Informationen.

Teilnehmer werden direkt über Kursbeginn informiert

Weitere erhalten die Schüler im Erwachsenenalter, wenn die Details feststehen. „Und weil wir nicht wissen, ob jeder ein Mail-Konto hat oder wie oft er es abfragt, werden wir sicherlich viele von ihnen anrufen“, kündigt Vaihinger an – und bittet die Teilnehmer zugleich, derzeit nicht in der Bildungsstätte anzurufen. „Es ist einfach noch viel zu viel offen.“ Vaihinger hofft, dass sich der Aufwand lohnt. Schließlich gelte die Verordnung, die den Unterricht ab 25. Mai genehmigt, befristet bis 27. Mai.

Und wenn das Semester wieder angelaufen ist, stehen Gespräche mit den Trägerkommunen Isernhagen, Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze an. Von dort erhält die VHS in diesem Jahr einen kommunalen Zuschuss von insgesamt 700.000 Euro. Ein Antrag auf weitere Unterstützung sei bisher nicht gestellt worden. Vaihinger hält den Zeitpunkt für verfrüht.

Krise trifft VHS-Honorarkräfte besonders hart Für die Dozenten der Volkshochschule sind mit der Corona-Krise finanziell schwierige Zeiten angebrochen. Wie die Lage konkret aussieht, berichtet Ulrich Wahnschaffe. Er gehört zu den freiberuflichen Honorarkräften der VHS, die die Pandemie-Zwangspause besonders hart trifft. Er gibt Integrations- und Alphabetisierungskurse. Seit dem 15. März fällt der Unterricht aus und damit die Kursgebühr, seine Einnahmequelle, weg. Als Soloselbstständiger hat er einen finanziellen Zuschuss über 3000 Euro bei der NBank, der Investitions- und Förderbank des Landes Niedersachsen, beantragt und wartet noch immer auf die Überweisung. „Mit dem Verdienst meiner Ehefrau und Rücklagen kommen wir über die Runden“, sagt er. Es gebe für ihn außerdem die Möglichkeit, Unterstützung auf Basis des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) zu beantragen, weil er in Integrationskursen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge unterrichte. „Wenn meine Ansprüche abgelehnt werden, wird die Lage ernst“, betont Wahnschaffe.

Von Sybille Heine