Das sind keine guten Nachrichten für all jene, die den Kirchhorster See als Naherholungsort nutzen: Weil die Container, in denen die Toiletten untergebracht sind, zum wiederholten Male Vandalismus zum Opfer gefallen sind, wurden diese vorerst geschlossen. Die Gemeinde Isernhagen zieht nun in Erwägung, die Container sogar ganz zu entfernen und stattdessen Dixi-Klos aufzustellen.

Der Kirchhorster See ist ein echtes Idyll. Wegen Vandalismus müssen die Besucher aber vielleicht künftig auf die Sanitärcontainer dort verzichten. Quelle: Sandra Köhler

Vandalismus am Kirchhorster See hat lange Vorgeschichte

„Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis: Was nicht gepflegt wird, muss leider weg“, hieß es vonseiten der Politiker, als Ortsratsbetreuerin Claudia Halfen das Problem ansprach. Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren ähnliche Probleme gegeben. Schmierfinken hatten die Container von außen verschandelt. Die Hoffnung der Kirchhorster Politiker, es werde Ruhe sein, wenn ein Profisprayer die Toilettenhäuschen verschönere, war trügerisch: Von der in der Graffitiszene gültigen Regel, Kunstwerke anderer nicht zu übersprühen, scheinen die Randalierer noch nichts gehört zu haben. In der Folge hatte Ortsratmitglied Thomas Mazur vorgeschlagen, die Container zu begrünen.

Nun also hatten Unbekannte den Container im Inneren beschädigt. „Es sind immer 3 bis 5 Prozent, die den anderen alles kaputtmachen“, sagte Ulrich von Rautenkranz ( FDP). Ganz auf sanitäre Anlagen in der Nähe des Sees zu verzichten sei indes auch keine wirkliche Lösung, betonte Anne Kollenrott ( Bündnis 90/Die Grünen). „Dann liegt wieder in den Büschen überall benutztes Papier und anderes herum.“

Von Sandra Köhler